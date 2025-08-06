МЗС Китаю: початок переговорів рф та України - важливий крок, процес врегулювання - у критичному моменті
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вважає початок переговорів Росії та України важливим кроком вперед, вказуючи на критичний момент у врегулюванні. Він також згадав про "шестипунктний консенсус" Китаю та Пакистану, який, на його думку, сприяв деескалації.
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав важливим кроком вперед початок переговорів росії та України, вказавши на критичний момент у врегулюванні, повідомили у МЗС КНР, пише УНН.
росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи (так Пекін називає війну - ред.) досяг критичного моменту
Ван Ї заявив, що "шестипунктний консенсус", спільно укладений Китаєм та Пакистаном, відіграв "позитивну роль" у деескалації "кризи". Група "Друзі миру", спільно ініційована Китаєм та Пакистаном, разом з країнами Глобального Півдня "висловила об'єктивну та раціональну позицію та доклала позитивних зусиль для сприяння діалогу та переговорам".
"Китай і Пакистан можуть продовжувати підтримувати комунікацію та співпрацювати у просуванні групи "Друзі миру" для подальшого формування консенсусу на Глобальному Півдні щодо припинення вогню та бойових дій, миротворчості та сприяння діалогу, тим самим сприяючи політичному вирішенню кризи", - зазначили у МЗС КНР.
Брюссель готує санкції проти Китаю через залученість у підтримку війни рф проти України - Politico05.08.25, 15:39 • 2696 переглядiв