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Брюссель готує санкції проти Китаю через залученість у підтримку війни рф проти України - Politico

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Європейський Союз готується запровадити санкції проти Китаю через його підтримку Росії у війні проти України. Це рішення пов'язане з постачанням китайських двигунів для дронів до Росії через підставні компанії.

Брюссель готує санкції проти Китаю через залученість у підтримку війни рф проти України - Politico

Брюссель готується до поштовху щодо санкцій проти Китаю за його залученість у підтримку війни росії проти України, повідомляє Politico з посиланням на дипломата ЄС, пише УНН.

Деталі

"І Брюссель, і Вашингтон, схоже, рухаються в одному напрямку, плануючи санкції проти Пекіна та Делі відповідно за їхнє постійне сприяння москві протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну", - пише видання.

Брюссель готується добиватися запровадження санкцій проти Китаю у зв'язку з його залученість у підтримку війни росії в Україні

- повідомив журналісту видання дипломат ЄС.

Цей крок, як повідомляється, послідував після липневого повідомлення Reuters про те, що двигуни китайського виробництва для дронів таємно постачалися до росії через підставні компанії, позначені як "промислові холодильні установки", щоб обійти західні санкції.

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Викриття, як зазначається, викликало тривогу в Брюсселі. "П'ятнадцять країн ЄС звернулися до Пекіна з приводу поставок, але Китай або заперечував свою причетність, або відмовився відповідати", - зазначає видання.

"Звіт точний і показує, що Китай посилює свою роль, як кількісно, так і якісно, - сказав дипломат. - Справедливо буде сказати, що без китайської підтримки війна зараз виглядала б зовсім інакше".

За словами дипломата, ЄС знав про китайські дронові поставки росії ще до появи повідомлень.

"Після серпня ми наполягатимемо на санкціях, - сказав дипломат, попереджаючи, що блок не повинен недооцінювати свій економічний вплив. - Ми хочемо діалогу, але й дій".

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Юлія Шрамко

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