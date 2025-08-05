Брюссель готовит санкции против Китая из-за вовлеченности в поддержку войны рф против Украины - Politico

Европейский Союз готовится ввести санкции против Китая из-за его поддержки россии в войне против Украины. Это решение связано с поставками китайских двигателей для дронов в россию через подставные компании.

Брюссель готовится к толчку по поводу санкций против Китая за его участие в поддержке войны россии против Украины, сообщает Politico со ссылкой на дипломата ЕС, пишет УНН. Детали "И Брюссель, и Вашингтон, похоже, движутся в одном направлении, планируя санкции против Пекина и Дели соответственно за их постоянное содействие москве на протяжении полномасштабного вторжения россии в Украину", - пишет издание. Брюссель готовится добиваться введения санкций против Китая в связи с его участием в поддержке войны россии в Украине - сообщил журналисту издания дипломат ЕС. Этот шаг, как сообщается, последовал после июльского сообщения Reuters о том, что двигатели китайского производства для дронов тайно поставлялись в россию через подставные компании, обозначенные как "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные санкции. Китайские двигатели для дронов поставляются в рф под видом "охлаждающих блоков" - Reuters Разоблачение, как отмечается, вызвало тревогу в Брюсселе. "Пятнадцать стран ЕС обратились к Пекину по поводу поставок, но Китай либо отрицал свою причастность, либо отказался отвечать", - отмечает издание. "Отчет точен и показывает, что Китай усиливает свою роль, как количественно, так и качественно, - сказал дипломат. - Справедливо будет сказать, что без китайской поддержки война сейчас выглядела бы совсем иначе". По словам дипломата, ЕС знал о китайских дроновых поставках россии еще до появления сообщений. "После августа мы будем настаивать на санкциях, - сказал дипломат, предупреждая, что блок не должен недооценивать свое экономическое влияние. - Мы хотим диалога, но и действий". "Им все равно, сколько людей в Украине убивает Россия": Трамп собирается существенно повысить пошлины на товары из Индии