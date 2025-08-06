МИД Китая: начало переговоров рф и Украины - важный шаг, процесс урегулирования - в критическом моменте
Киев • УНН
Министр иностранных дел Китая Ван И считает начало переговоров россии и Украины важным шагом вперед, указывая на критический момент в урегулировании. Он также упомянул о "шестипунктном консенсусе" Китая и Пакистана, который, по его мнению, способствовал деэскалации.
Министр иностранных дел Китая Ван И назвал важным шагом вперед начало переговоров россии и Украины, указав на критический момент в урегулировании, сообщили в МИД КНР, пишет УНН.
россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса (так Пекин называет войну - ред.) достиг критического момента
Ван И заявил, что "шестипунктный консенсус", совместно заключенный Китаем и Пакистаном, сыграл "позитивную роль" в деэскалации "кризиса". Группа "Друзья мира", совместно инициированная Китаем и Пакистаном, вместе со странами Глобального Юга "выразила объективную и рациональную позицию и приложила позитивные усилия для содействия диалогу и переговорам".
"Китай и Пакистан могут продолжать поддерживать коммуникацию и сотрудничать в продвижении группы "Друзья мира" для дальнейшего формирования консенсуса на Глобальном Юге относительно прекращения огня и боевых действий, миротворчества и содействия диалогу, тем самым способствуя политическому разрешению кризиса", - отметили в МИД КНР.
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