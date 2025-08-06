МИД Китая: начало переговоров рф и Украины - важный шаг, процесс урегулирования - в критическом моменте

Министр иностранных дел Китая Ван И считает начало переговоров россии и Украины важным шагом вперед, указывая на критический момент в урегулировании. Он также упомянул о "шестипунктном консенсусе" Китая и Пакистана, который, по его мнению, способствовал деэскалации.