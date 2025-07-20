18-й пакет санкцій ЄС: у "чорному списку" вперше з’явилися китайські банки

У 18-му пакеті санкцій проти росії Європейський Союз уперше включив до списку обмежень китайські банки. Серед інших іноземних компаній, що співпрацювали з Кремлем, до "чорного списку" внесено дві фінансові установи з Китаю. Про це інформує видання South China Morning Post з посиланням на власні джерела, передає УНН.

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Зазначається, що під санкції потрапили два китайські регіональні банки - Suifenhe Rural Commercial та Heihe Rural Commercial. Обидва банки розташовані поблизу кордону Китаю та Росії.

При цьому Китай активно лобіював виключення банків з санкційного пакета, погрожуючи реакцією та напряму вимагаючи від ЄС не вводити санкції проти китайських фінансових установ.

Зокрема, до погроз під час зустрічі з високою представницею Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Каєю Каллас вдався міністр закордонних справ Китаю Ван I. А посол Цай Рун в Брюсселі заявив про "можливі наслідки" посадовцям Євросоюзу.

Але Євросоюз демонстративно проігнорував китайські попередження та погрози та додав банки до "чорного списку". Втім, Китаю вдалося трохи пом'якшити умови. Через шість місяців, якщо банки доведуть, що вони припинили надавати підтримку російській армії, їх можуть виключити зі списку.

Нагадаємо

У п'ятницю, 18 липня Рада ЄС затвердила 18-й пакет санкцій проти росії, що охоплює енергетичний, банківський та військовий сектори. Обмеження включають зниження стелі ціни на нафту, заборону транзакцій з "Північним потоком" та розширення списку підсанкційних осіб і компаній.

Президент Зеленський повідомив про підготовку синхронізації європейських санкцій та нових рішень щодо санкцій в Україні. Це відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС, який посилює тиск на російський танкерний флот та обмежує ціну на нафту.

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