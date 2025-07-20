18-й пакет санкций ЕС: в «черном списке» впервые появились китайские банки

В 18-й пакет санкций против России Европейский Союз впервые включил в список ограничений китайские банки. Среди прочих иностранных компаний, сотрудничавших с Кремлем, в "черный список" внесены два финансовых учреждения из Китая. Об этом информирует издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что под санкции попали два китайских региональных банка - Suifenhe Rural Commercial и Heihe Rural Commercial. Оба банка расположены вблизи границы Китая и России.

При этом Китай активно лоббировал исключение банков из санкционного пакета, угрожая реакцией и напрямую требуя от ЕС не вводить санкции против китайских финансовых учреждений.

В частности, к угрозам во время встречи с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики Каей Каллас прибег министр иностранных дел Китая Ван И. А посол Цай Рун в Брюсселе заявил о "возможных последствиях" должностным лицам Евросоюза.

Но Евросоюз демонстративно проигнорировал китайские предупреждения и угрозы и добавил банки в "черный список". Впрочем, Китаю удалось немного смягчить условия. Через шесть месяцев, если банки докажут, что они прекратили оказывать поддержку российской армии, их могут исключить из списка.

Напомним

В пятницу, 18 июля Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России, охватывающий энергетический, банковский и военный секторы. Ограничения включают снижение потолка цены на нефть, запрет транзакций с "Северным потоком" и расширение списка подсанкционных лиц и компаний.

Президент Зеленский сообщил о подготовке синхронизации европейских санкций и новых решений по санкциям в Украине. Это ответ на 18-й пакет санкций ЕС, который усиливает давление на российский танкерный флот и ограничивает цену на нефть.

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