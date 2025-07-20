18-й пакет санкций ЕС: в «черном списке» впервые появились китайские банки

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
18:36 • 21776 просмотра
Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
17:59 • 19988 просмотра
Санкции будут вскоре: Зеленский анонсировал первые решения обновленного состава СНБО
17:24 • 18226 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
19 июля, 14:56 • 21661 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 86038 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 213585 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 107105 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 98417 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 96685 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 77562 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.1м/с
87%
742мм
Популярные новости
В правительстве обсудили новую стратегию развития оборонных инноваций: в фокусе - масштабирование "антишахедных" решений19 июля, 12:00 • 13706 просмотра
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под ударом оказался центр города19 июля, 12:41 • 18690 просмотра
В столичном ТРЦ мужчина с ножом ранил посетителя: есть раненый, нападавший задержан19 июля, 13:02 • 4350 просмотра
Сибига призвал рф передавать украинских граждан непосредственно к границе с Украиной, а не Грузией19 июля, 13:44 • 3756 просмотра
Водитель Mercedes влетела в летнюю террасу кафе в Киеве, есть пострадавшая17:47 • 10153 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 213594 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 140531 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 208164 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 229913 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 407173 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Александр Усик
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 16181 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 86044 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 140010 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 143002 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 147904 просмотра
Актуальное
Facebook
Ракетный комплекс "Панцирь"
Truth Social
M1 Abrams
Шахед-136

18-й пакет санкций ЕС: в «черном списке» впервые появились китайские банки

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Европейский Союз включил два китайских региональных банка, Suifenhe Rural Commercial и Heihe Rural Commercial, в 18-й пакет санкций против России. Китай активно лоббировал исключение банков, но ЕС проигнорировал угрозы, оставив возможность исключения через шесть месяцев при условии прекращения поддержки российской армии.

18-й пакет санкций ЕС: в «черном списке» впервые появились китайские банки

В 18-й пакет санкций против России Европейский Союз впервые включил в список ограничений китайские банки. Среди прочих иностранных компаний, сотрудничавших с Кремлем, в "черный список" внесены два финансовых учреждения из Китая. Об этом информирует издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что под санкции попали два китайских региональных банка - Suifenhe Rural Commercial и Heihe Rural Commercial. Оба банка расположены вблизи границы Китая и России.

При этом Китай активно лоббировал исключение банков из санкционного пакета, угрожая реакцией и напрямую требуя от ЕС не вводить санкции против китайских финансовых учреждений.

В частности, к угрозам во время встречи с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики Каей Каллас прибег министр иностранных дел Китая Ван И. А посол Цай Рун в Брюсселе заявил о "возможных последствиях" должностным лицам Евросоюза.

Но Евросоюз демонстративно проигнорировал китайские предупреждения и угрозы и добавил банки в "черный список". Впрочем, Китаю удалось немного смягчить условия. Через шесть месяцев, если банки докажут, что они прекратили оказывать поддержку российской армии, их могут исключить из списка.

Напомним

В пятницу, 18 июля Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России, охватывающий энергетический, банковский и военный секторы. Ограничения включают снижение потолка цены на нефть, запрет транзакций с "Северным потоком" и расширение списка подсанкционных лиц и компаний.

Президент Зеленский сообщил о подготовке синхронизации европейских санкций и новых решений по санкциям в Украине. Это ответ на 18-й пакет санкций ЕС, который усиливает давление на российский танкерный флот и ограничивает цену на нефть.

ЕС готовит 19-й пакет санкций против рф: детали и цели18.07.25, 16:06 • 6592 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Экономика
Ван И (политик)
Кайя Каллас
Европейский Союз
Китай
Владимир Зеленский
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9