Китай висловив "тверду підтримку" Індії на тлі мит Дональда Трампа - Bloomberg

Посол Китаю в Індії Сюй Фейхун висловив солідарність з цією країною, виступивши проти американських мит на індійський експорт. Це є черговою ознакою потепління відносин між двома країнами, які є конкурентами в Азії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Сполучені Штати запровадили тарифи до 50% на Індію і навіть погрожували ще більшими. Китай рішуче виступає проти цього. Китай твердо стоятиме разом з Індією, щоб підтримувати багатосторонню торгівельну систему, в основі якої лежить Світова організація торгівлі - заявив посол.

Коментарі Сюй прозвучали на тлі того, як Пекін і Нью-Делі вживають заходів для перекалібрування своїх зв’язків на тлі напружених відносин з адміністрацією Трампа. Цього тижня дві сусідні країни домовилися розглянути питання демаркації спірного кордону, оскільки міністр закордонних справ Китаю Ван І відвідав Індію під час своєї першої за три роки поїздки.

Сюй виступав на панельній дискусії в Нью-Делі щодо майбутнього саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбудеться пізніше цього місяця в китайському місті Тяньцзінь. Очікується, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, що стане його першим візитом до країни за сім років.

Торговельні переговори США та Індії скасовано

Сюй розкритикував Вашингтон за використання мит як "розмінної монети, щоб вимагати непомірних цін від різних країн", незважаючи на переваги вільної торгівлі.

Перед обличчям таких дій мовчання чи компроміс лише підбадьорюють хулігана - сказав він у своєму зверненні до учасників заходу.

Він додав, що країни Глобального Півдня "дуже стурбовані" тим, як дві азійські країни можуть працювати разом і "взяти на себе ініціативу, щоб допомогти країнам, які розвиваються, подолати труднощі".

Сюй повторив свої зауваження в дописі на X, де висловив вдячність людям, "які давно піклуються про китайсько-індійські відносини та підтримують їх".

Доповнення

Делі та москва поставили амбітну мету - збільшити двосторонній товарообіг до 100 мільярдів доларів упродовж п’яти років. На цьому фоні обидві країни прагнуть позбутися торгівельних бар’єрів та демонструють єдність у протистоянні тарифному тиску з боку Вашингтона.