Торговельні переговори США та Індії скасовано

Запланований на 25-29 серпня візит групи торговельних переговорників США до Індії скасовано. Про це повідомляє NDTV з посиланням на неназваних "людей, знайомих з цим питанням", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що поточний раунд переговорів щодо запропонованої двосторонньої торговельної угоди, ймовірно, буде перенесено на іншу дату.

Обидві сторони підтримують зв'язок, але новий графік переговорів ще не узгоджено остаточно. Раунд був довгоочікуваним, враховуючи, що він був запланований приблизно на 27 серпня, коли має відбутися запровадження додаткових 25% вторинних санкцій проти Індії. Це також ставить під сумнів осінній термін (вересень-жовтень), який був узгоджений між двома країнами для завершення першого раунду двосторонньої торговельної угоди - йдеться у статті.

Вказується, що у четвер високопосадовці уряду Індії заявили, що Нью-Нелі "повністю залучений" до переговорів зі Сполученими Штатами щодо запропонованої двосторонньої торговельної угоди, і обговорення ведуться за кількома каналами - від офіційних переговорних груп до взаємодії на рівні міністрів, дипломатичних кіл та галузей.

"Офіційні особи назвали США "дуже важливим торговельним партнером" і заявили, що статус наступного раунду переговорів, запланованого на 25 серпня в Нью-Делі, стане зрозумілим лише ближче до дати, водночас підтвердивши осінній графік", - додає видання.

Нагадаємо

6 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового 25% мита на Індію за купівлю нафти в росії.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що тарифи, встановлені США через імпорт російської нафти, є "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".

У рф труднощі: скорочення закупівель нафти з боку Індії призводить до фінансових втрат - СЗР