16 серпня, 13:32 • 30648 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 55105 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 43610 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 46973 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 45470 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 46885 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 243107 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 211884 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 166851 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154384 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Торговельні переговори США та Індії скасовано

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Візит переговорників США до Індії, запланований на 25-29 серпня, скасовано. Це ставить під сумнів осінній дедлайн узгодження двосторонньої торговельної угоди.

Торговельні переговори США та Індії скасовано

Запланований на 25-29 серпня візит групи торговельних переговорників США до Індії скасовано. Про це повідомляє NDTV з посиланням на неназваних "людей, знайомих з цим питанням", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що поточний раунд переговорів щодо запропонованої двосторонньої торговельної угоди, ймовірно, буде перенесено на іншу дату.

Обидві сторони підтримують зв'язок, але новий графік переговорів ще не узгоджено остаточно. Раунд був довгоочікуваним, враховуючи, що він був запланований приблизно на 27 серпня, коли має відбутися запровадження додаткових 25% вторинних санкцій проти Індії. Це також ставить під сумнів осінній термін (вересень-жовтень), який був узгоджений між двома країнами для завершення першого раунду двосторонньої торговельної угоди

- йдеться у статті.

Вказується, що у четвер високопосадовці уряду Індії заявили, що Нью-Нелі "повністю залучений" до переговорів зі Сполученими Штатами щодо запропонованої двосторонньої торговельної угоди, і обговорення ведуться за кількома каналами - від офіційних переговорних груп до взаємодії на рівні міністрів, дипломатичних кіл та галузей.

"Офіційні особи назвали США "дуже важливим торговельним партнером" і заявили, що статус наступного раунду переговорів, запланованого на 25 серпня в Нью-Делі, стане зрозумілим лише ближче до дати, водночас підтвердивши осінній графік", - додає видання.

Нагадаємо

6 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового 25% мита на Індію за купівлю нафти в росії.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що тарифи, встановлені США через імпорт російської нафти, є "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".

У рф труднощі: скорочення закупівель нафти з боку Індії призводить до фінансових втрат - СЗР13.08.25, 21:10 • 7011 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Нью-Делі
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки