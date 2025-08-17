$41.450.00
16 августа, 13:32 • 30874 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 55683 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 43934 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 47273 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 45677 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 46962 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243181 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 211934 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 166902 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154420 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Торговые переговоры США и Индии отменены

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Визит переговорщиков США в Индию, запланированный на 25-29 августа, отменен. Это ставит под сомнение осенний дедлайн согласования двустороннего торгового соглашения.

Торговые переговоры США и Индии отменены

Запланированный на 25-29 августа визит группы торговых переговорщиков США в Индию отменен. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на неназванных "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что текущий раунд переговоров по предложенному двустороннему торговому соглашению, вероятно, будет перенесен на другую дату.

Обе стороны поддерживают связь, но новый график переговоров еще не согласован окончательно. Раунд был долгожданным, учитывая, что он был запланирован примерно на 27 августа, когда должно состояться введение дополнительных 25% вторичных санкций против Индии. Это также ставит под сомнение осенний срок (сентябрь-октябрь), который был согласован между двумя странами для завершения первого раунда двустороннего торгового соглашения

- говорится в статье.

Указывается, что в четверг высокопоставленные чиновники правительства Индии заявили, что Нью-Дели "полностью вовлечен" в переговоры с Соединенными Штатами по предложенному двустороннему торговому соглашению, и обсуждения ведутся по нескольким каналам - от официальных переговорных групп до взаимодействия на уровне министров, дипломатических кругов и отраслей.

"Официальные лица назвали США "очень важным торговым партнером" и заявили, что статус следующего раунда переговоров, запланированного на 25 августа в Нью-Дели, станет понятен только ближе к дате, одновременно подтвердив осенний график", - добавляет издание.

Напомним

6 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на Индию за покупку нефти в России.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что тарифы, установленные США из-за импорта российской нефти, являются "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

У РФ трудности: сокращение закупок нефти со стороны Индии приводит к финансовым потерям - СВР13.08.25, 21:10 • 7015 просмотров

Вадим Хлюдзинский

