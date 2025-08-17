Торговые переговоры США и Индии отменены

Запланированный на 25-29 августа визит группы торговых переговорщиков США в Индию отменен. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на неназванных "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что текущий раунд переговоров по предложенному двустороннему торговому соглашению, вероятно, будет перенесен на другую дату.

Обе стороны поддерживают связь, но новый график переговоров еще не согласован окончательно. Раунд был долгожданным, учитывая, что он был запланирован примерно на 27 августа, когда должно состояться введение дополнительных 25% вторичных санкций против Индии. Это также ставит под сомнение осенний срок (сентябрь-октябрь), который был согласован между двумя странами для завершения первого раунда двустороннего торгового соглашения - говорится в статье.

Указывается, что в четверг высокопоставленные чиновники правительства Индии заявили, что Нью-Дели "полностью вовлечен" в переговоры с Соединенными Штатами по предложенному двустороннему торговому соглашению, и обсуждения ведутся по нескольким каналам - от официальных переговорных групп до взаимодействия на уровне министров, дипломатических кругов и отраслей.

"Официальные лица назвали США "очень важным торговым партнером" и заявили, что статус следующего раунда переговоров, запланированного на 25 августа в Нью-Дели, станет понятен только ближе к дате, одновременно подтвердив осенний график", - добавляет издание.

Напомним

6 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на Индию за покупку нефти в России.

Министерство иностранных дел Индии заявило, что тарифы, установленные США из-за импорта российской нефти, являются "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

