Китай выразил "твердую поддержку" Индии на фоне пошлин Дональда Трампа - Bloomberg

Посол Китая в Индии Сюй Фэйхун выразил солидарность с этой страной, выступив против американских пошлин на индийский экспорт. Это является очередным признаком потепления отношений между двумя странами, которые являются конкурентами в Азии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты ввели тарифы до 50% на Индию и даже угрожали еще большими. Китай решительно выступает против этого. Китай будет твердо стоять вместе с Индией, чтобы поддерживать многостороннюю торговую систему, в основе которой лежит Всемирная торговая организация - заявил посол.

Комментарии Сюя прозвучали на фоне того, как Пекин и Нью-Дели принимают меры для перекалибровки своих связей на фоне напряженных отношений с администрацией Трампа. На этой неделе две соседние страны договорились рассмотреть вопросы демаркации спорной границы, поскольку министр иностранных дел Китая Ван И посетил Индию во время своей первой за три года поездки.

Сюй выступал на панельной дискуссии в Нью-Дели относительно будущего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится позднее в этом месяце в китайском городе Тяньцзинь. Ожидается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с председателем Китая Си Цзиньпином, что станет его первым визитом в страну за семь лет.

Торговые переговоры США и Индии отменены

Сюй раскритиковал Вашингтон за использование пошлин как "разменной монеты, чтобы требовать непомерных цен от разных стран", несмотря на преимущества свободной торговли.

Перед лицом таких действий молчание или компромисс лишь подбадривают хулигана - сказал он в своем обращении к участникам мероприятия.

Он добавил, что страны Глобального Юга "очень обеспокоены" тем, как две азиатские страны могут работать вместе и "взять на себя инициативу, чтобы помочь развивающимся странам преодолеть трудности".

Сюй повторил свои замечания в сообщении на X, где выразил благодарность людям, "которые давно заботятся о китайско-индийских отношениях и поддерживают их".

Дополнение

Дели и москва поставили амбициозную цель - увеличить двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов в течение пяти лет. На этом фоне обе страны стремятся избавиться от торговых барьеров и демонстрируют единство в противостоянии тарифному давлению со стороны Вашингтона.