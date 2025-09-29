Змусити росію припинити війну в Україні може лише Китай - глава МЗС Польщі
Київ • УНН
Віцепрем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський вважає, що лише Китай може змусити Росію припинити війну в Україні. Він наголосив, що для припинення вогню необхідний тиск на РФ, а не лише слова.
Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив особисту думку, що саме КНР - єдина країна у світі, яка дійсно може примусити рф до припинення вогню в Україні, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
На запитання про роль Китаю в російсько-українській війні глава польської дипломатїі Сікорський заявив, що керівник МЗС КНР Ван І повідомив - Китай "рішуче підтримує припинення вогню" в Україні.
Польський міністр закордонних справ при цьому зауважив, змусити Росію припинити війну може одна країна. І це Китай.
Слів недостатньо, щоб припинення вогню відбулося, потрібно чинити тиск на Росію
Нагадаємо
Нещодавно, у вересні, президент США Дональд Трамп заявив, що якби Європа щось зробила щодо Китаю, наприклад, ввела санкції чи мита, то Пекін міг би прискорити припинення війни росії в Україні.