Заставить Россию прекратить войну в Украине может только Китай - глава МИД Польши

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:40 • 3126 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 11774 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 10707 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 16711 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 10739 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 26802 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48300 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69885 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50743 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44304 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
92%
755мм
Популярные новости
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов29 сентября, 03:06 • 11219 просмотра
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 12958 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 20666 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 13704 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 11202 просмотра
публикации
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы12:39 • 2648 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 11792 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 11235 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 13739 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 72725 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Андрей Сибига
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Польша
Европа
Молдова
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 5516 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 20696 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 26873 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 36544 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 99705 просмотра
Актуальное
ТикТок
Instagram
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot

Заставить Россию прекратить войну в Украине может только Китай - глава МИД Польши

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский считает, что только Китай может заставить Россию прекратить войну в Украине. Он подчеркнул, что для прекращения огня необходимо давление на РФ, а не только слова.

Заставить Россию прекратить войну в Украине может только Китай - глава МИД Польши

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил личное мнение, что именно КНР - единственная страна в мире, которая действительно может принудить РФ к прекращению огня в Украине, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

На вопрос о роли Китая в российско-украинской войне глава польской дипломатии Сикорский заявил, что руководитель МИД КНР Ван И сообщил - Китай "решительно поддерживает прекращение огня" в Украине.

Польский министр иностранных дел при этом отметил, что заставить Россию прекратить войну может одна страна. И это Китай.

Слов недостаточно, чтобы прекращение огня произошло, нужно оказывать давление на Россию

- добавил Сикорский.

Напомним

Недавно, в сентябре, президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, например, ввела санкции или пошлины, то Пекин мог бы ускорить прекращение войны России в Украине.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Ван И (политик)
Хранитель
Радослав Сикорский
Китай
Украина
Польша