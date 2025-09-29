Заставить Россию прекратить войну в Украине может только Китай - глава МИД Польши
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский считает, что только Китай может заставить Россию прекратить войну в Украине. Он подчеркнул, что для прекращения огня необходимо давление на РФ, а не только слова.
Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил личное мнение, что именно КНР - единственная страна в мире, которая действительно может принудить РФ к прекращению огня в Украине, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Подробности
На вопрос о роли Китая в российско-украинской войне глава польской дипломатии Сикорский заявил, что руководитель МИД КНР Ван И сообщил - Китай "решительно поддерживает прекращение огня" в Украине.
Польский министр иностранных дел при этом отметил, что заставить Россию прекратить войну может одна страна. И это Китай.
Слов недостаточно, чтобы прекращение огня произошло, нужно оказывать давление на Россию
Напомним
Недавно, в сентябре, президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, например, ввела санкции или пошлины, то Пекин мог бы ускорить прекращение войны России в Украине.