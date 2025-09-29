Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил личное мнение, что именно КНР - единственная страна в мире, которая действительно может принудить РФ к прекращению огня в Украине, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

На вопрос о роли Китая в российско-украинской войне глава польской дипломатии Сикорский заявил, что руководитель МИД КНР Ван И сообщил - Китай "решительно поддерживает прекращение огня" в Украине.

Польский министр иностранных дел при этом отметил, что заставить Россию прекратить войну может одна страна. И это Китай.

Слов недостаточно, чтобы прекращение огня произошло, нужно оказывать давление на Россию