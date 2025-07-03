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Каллас закликала Китай припинити підтримку війни росії проти України

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що підтримка китайськими компаніями росії у війні проти України становить серйозну загрозу для європейської безпеки. Вона закликала Китай припинити матеріальну підтримку російського ВПК та сприяти миру в Україні.

Каллас закликала Китай припинити підтримку війни росії проти України

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для європейської безпеки. Про це інформує Дипломатична служба ЄС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у середу, 2 липня у Брюсселі Європейський союз та Китай провели 13-й Стратегічний діалог під спільним головуванням Верховного представника/віце-президента Каї Каллас та міністра закордонних справ Китаю Ван І.

Під час 13-го стратегічного діалогу між Європейським Союзом і Китаєм Каллас наголосила на серйозній загрозі, яку підтримка китайськими компаніями незаконної війни росії становить для європейської безпеки.

Вона закликала Китай негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку на користь військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, Каллас звернулася до Китаю із закликом підтримати повне і беззастережне припинення вогню та справедливий і тривалий мир в Україні на основі повної поваги до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї здійснює європейське турне з 30 червня по 6 липня. Він планує відвідати штаб-квартиру ЄС, Німеччину та Францію. Мета візиту – фінальне узгодження деталей саміту Китай-ЄС у Пекіні 24-25 липня.

У травні 2025 року Головний дипломат ЄС Кая Каллас вже заявляла, що загроза з боку росії та Китаю є найбільшим викликом сучасності. Європейські лідери закликали до тіснішої співпраці для збереження порядку.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Ван Ї (політик)
Кая Каллас
Організація Об'єднаних Націй
Пекін
Європейський Союз
Брюссель
Франція
Німеччина
Китай
Україна
Tesla
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