Каллас закликала Китай припинити підтримку війни росії проти України
Київ • УНН
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що підтримка китайськими компаніями росії у війні проти України становить серйозну загрозу для європейської безпеки. Вона закликала Китай припинити матеріальну підтримку російського ВПК та сприяти миру в Україні.
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для європейської безпеки. Про це інформує Дипломатична служба ЄС, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у середу, 2 липня у Брюсселі Європейський союз та Китай провели 13-й Стратегічний діалог під спільним головуванням Верховного представника/віце-президента Каї Каллас та міністра закордонних справ Китаю Ван І.
Під час 13-го стратегічного діалогу між Європейським Союзом і Китаєм Каллас наголосила на серйозній загрозі, яку підтримка китайськими компаніями незаконної війни росії становить для європейської безпеки.
Вона закликала Китай негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку на користь військово-промислового комплексу Росії.
Крім того, Каллас звернулася до Китаю із закликом підтримати повне і беззастережне припинення вогню та справедливий і тривалий мир в Україні на основі повної поваги до Статуту Організації Об'єднаних Націй.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї здійснює європейське турне з 30 червня по 6 липня. Він планує відвідати штаб-квартиру ЄС, Німеччину та Францію. Мета візиту – фінальне узгодження деталей саміту Китай-ЄС у Пекіні 24-25 липня.
У травні 2025 року Головний дипломат ЄС Кая Каллас вже заявляла, що загроза з боку росії та Китаю є найбільшим викликом сучасності. Європейські лідери закликали до тіснішої співпраці для збереження порядку.