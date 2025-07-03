Каллас призвала Китай прекратить поддержку войны России против Украины
Киев • УНН
Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что поддержка китайскими компаниями России в войне против Украины представляет серьезную угрозу для европейской безопасности. Она призвала Китай прекратить материальную поддержку российского ВПК и способствовать миру в Украине.
Главный дипломат Европейского Союза Кайя Каллас заявила, что поддержка России в войне против Украины со стороны китайских компаний представляет серьезную угрозу для европейской безопасности. Об этом информирует Дипломатическая служба ЕС, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в среду, 2 июля в Брюсселе Европейский союз и Китай провели 13-й Стратегический диалог под совместным председательством Верховного представителя/вице-президента Кайи Каллас и министра иностранных дел Китая Ван И.
Во время 13-го стратегического диалога между Европейским Союзом и Китаем Каллас подчеркнула серьезную угрозу, которую поддержка китайскими компаниями незаконной войны России представляет для европейской безопасности.
Она призвала Китай немедленно прекратить любую материальную поддержку в пользу военно-промышленного комплекса России.
Кроме того, Каллас обратилась к Китаю с призывом поддержать полное и безоговорочное прекращение огня и справедливый и прочный мир в Украине на основе полного уважения к Уставу Организации Объединенных Наций.
Напомним
Министр иностранных дел КНР Ван И совершает европейское турне с 30 июня по 6 июля. Он планирует посетить штаб-квартиру ЕС, Германию и Францию. Цель визита – финальное согласование деталей саммита Китай-ЕС в Пекине 24-25 июля.
В мае 2025 года Главный дипломат ЕС Кайя Каллас уже заявляла, что угроза со стороны России и Китая является самым большим вызовом современности. Европейские лидеры призвали к более тесному сотрудничеству для сохранения порядка.