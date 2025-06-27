Міністр закордонних справ КНР Ван Ї здійснить турне Європою

Місія китайського чиновника має сприяти визначенню деталей саміту Китай-ЄС у Пекіні 24 та 25 липня. Передає УНН із посиланням на Global Times.

Деталі

Китайський уряд оголосив у п'ятницю, що міністр закордонних справ Китаю Ван І наступного тижня здійснить турне Європою

Міністр закордонних справ Ван Ї відвідає штаб-квартиру ЄС та проведе 13-й раунд Стратегічного діалогу - інформує Global Times.

На запрошення Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, Федерального міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля та Міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, з 30 червня по 6 липня член Політбюро ЦК КПК та міністр закордонних справ Ван І також відвідає:

відвідає Німеччину та проведе восьмий раунд Стратегічного діалогу між Китаєм та Німеччиною;

також Ван Ї відвідає Францію для переговорів з міністром закордонних справ Франції та засідання механізму діалогу високого рівня між Китаєм та Францією щодо міжособистісних обмінів

Контекст

Місія глави МЗС Китаю також буде спрямована на остаточне узгодження деталей саміту Китай-ЄС у Пекіні 24-25 липня, який буде присвячений 50-річчю дипломатичних відносин, на тлі запеклих торговельних і митних суперечок.

Нагадаємо

Міністерство торгівлі Китаю закликало США скасувати мита.

Пекін вважає, що міжнародну справедливість слід захищати разом з країнами, що об'єднані Шанхайською організацією співробітництва (ШОС).

Китай закликав НАТО припинити "розпалювання конфронтації". Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив у четвер, 26 червня, що деякі діячі НАТО навмисно нагнітають міжнародну і регіональну напруженість і "знеславлюють" військовий розвиток Китаю.