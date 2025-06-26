Китай закликає НАТО не використовувати політику Пекіна, як привід для збільшення військових витрат

$41.660.13
48.320.18
ukenru
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
16:34 • 2466 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
16:15 • 4296 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
14:09 • 14495 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 38312 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 102576 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 63749 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 141013 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 07:30 • 71170 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
26 червня, 06:55 • 62695 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 67118 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
44%
748мм
Популярнi новини
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 77672 перегляди
Голові Єврокомісії фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через Pfizergate26 червня, 07:37 • 37330 перегляди
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС26 червня, 08:18 • 115902 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги26 червня, 09:38 • 42378 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 21688 перегляди
Публікації
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
16:34 • 2420 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу15:27 • 14644 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 102533 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 140982 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 129498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джефф Безос
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 22304 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 78294 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 56127 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 63874 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 56507 перегляди
Актуальне
Truth Social
Tesla Model Y
Файненшл таймс
Ґардіан
Falcon 9

Китай закликає НАТО не використовувати політику Пекіна, як привід для збільшення військових витрат

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Китайський уряд закликав НАТО виправити своє «неправильне сприйняття» азійського гіганта. Напередодні генсек НАТО Рютте заявив, що Китай реорганізується і нарощує військову міць. У НАТО бачать, що робить Китай, Північна Корея та Іран, підкреслив генеральний секретар НАТО.

Китай закликає НАТО не використовувати політику Пекіна, як привід для збільшення військових витрат

У відповідь на заяву Генерального секретаря НАТО про те, що для Альянсу дійсно важливо "витрачати більше" коштів на оборону, з огляду на  російсько-українську війну і масштабне нарощування військової потужності Китаю, в Пекіні зробили заяву.

Про це пише УНН із посиланням на Global Times.

Деталі

Китай у четвер закликав НАТО припинити "розпалювання конфронтації". Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив у четвер, що деякі діячі НАТО навмисно нагнітають міжнародну і регіональну напруженість і "знеславлюють" військовий розвиток Китаю.

Що вплинуло на таку заяву з боку КНР?

Напередодні генеральний секретар НАТО Марка Рютте заявив, що саме зростання військового потенціалу Китаю є фактором збільшення інвестицій в оборону Організації Північноатлантичного договору.

У вівторок Рютте заявив на форумі НАТО, що Альянс "не був створений виключно для боротьби з росіянами в разі нападу. Вони представляють наші найбільш безпосередні і довгострокові загрози".

Але ми також бачимо, як реорганізується Китай. Ми бачимо, що Китай, Північна Корея та Іран роблять для підтримки російських військових зусиль, неспровокованої війни проти України

- наголосив Рютте.

План готовності до 2030 року обіцяє: немає оборони без сильної оборонної промисловості. 

- зазначив він. 

Рютте наголосив, що тільки Європа та Північна Америка разом можуть піднятися та відповісти на виклик.

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь у вівторок відреагував на заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Який саме намір?" — запитав речник на прес-конференції, стверджуючи, що Пекін завжди прагне зробити свій внесок у глобальний мир і стабільність, як він намагався, наприклад, виступаючи за дипломатичне вирішення війни між росією та Україною (в КНР це називають "конфліктом в Україні").

У Китаї обвалився міст, внаслідок чого водій вантажівки залишився висіти над порожнечею24.06.25, 21:46 • 11244 перегляди

Цзякунь закликав НАТО "прислухатися до справедливих голосів міжнародної спільноти" та "відмовитися від менталітету холодної війни блокового протистояння". Посадовець очікує, що ці країни "припинять маніпулювати питаннями, пов’язаними з Китаєм"

Нагадаємо

Китай досяг рекордних запасів сирої нафти в 1,18 млрд барелів для захисту від перебоїв з Близького Сходу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході.

У Північній Кореї відкривають пляжний курорт: Кім Чен Ин прагне відновити туризм26.06.25, 17:35 • 1370 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Північна Корея
Europe
Північна Америка
Китайська Народна Республіка
Україна
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9