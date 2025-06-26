Китай закликає НАТО не використовувати політику Пекіна, як привід для збільшення військових витрат

У відповідь на заяву Генерального секретаря НАТО про те, що для Альянсу дійсно важливо "витрачати більше" коштів на оборону, з огляду на російсько-українську війну і масштабне нарощування військової потужності Китаю, в Пекіні зробили заяву.

Про це пише УНН із посиланням на Global Times.

Деталі

Китай у четвер закликав НАТО припинити "розпалювання конфронтації". Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив у четвер, що деякі діячі НАТО навмисно нагнітають міжнародну і регіональну напруженість і "знеславлюють" військовий розвиток Китаю.

Що вплинуло на таку заяву з боку КНР?

Напередодні генеральний секретар НАТО Марка Рютте заявив, що саме зростання військового потенціалу Китаю є фактором збільшення інвестицій в оборону Організації Північноатлантичного договору.

У вівторок Рютте заявив на форумі НАТО, що Альянс "не був створений виключно для боротьби з росіянами в разі нападу. Вони представляють наші найбільш безпосередні і довгострокові загрози".

Але ми також бачимо, як реорганізується Китай. Ми бачимо, що Китай, Північна Корея та Іран роблять для підтримки російських військових зусиль, неспровокованої війни проти України - наголосив Рютте.

План готовності до 2030 року обіцяє: немає оборони без сильної оборонної промисловості. - зазначив він.

Рютте наголосив, що тільки Європа та Північна Америка разом можуть піднятися та відповісти на виклик.

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь у вівторок відреагував на заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Який саме намір?" — запитав речник на прес-конференції, стверджуючи, що Пекін завжди прагне зробити свій внесок у глобальний мир і стабільність, як він намагався, наприклад, виступаючи за дипломатичне вирішення війни між росією та Україною (в КНР це називають "конфліктом в Україні").

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Цзякунь закликав НАТО "прислухатися до справедливих голосів міжнародної спільноти" та "відмовитися від менталітету холодної війни блокового протистояння". Посадовець очікує, що ці країни "припинять маніпулювати питаннями, пов’язаними з Китаєм"

Нагадаємо

Китай досяг рекордних запасів сирої нафти в 1,18 млрд барелів для захисту від перебоїв з Близького Сходу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході.

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