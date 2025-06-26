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Китай призывает НАТО не использовать политику Пекина как повод для увеличения военных расходов

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Китайское правительство призвало НАТО исправить свое «неправильное восприятие» азиатского гиганта. Накануне генсек НАТО Рютте заявил, что Китай реорганизуется и наращивает военную мощь. В НАТО видят, что делает Китай, Северная Корея и Иран, подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Китай призывает НАТО не использовать политику Пекина как повод для увеличения военных расходов

В ответ на заявление Генерального секретаря НАТО о том, что для Альянса действительно важно «тратить больше» средств на оборону, учитывая российско-украинскую войну и масштабное наращивание военной мощи Китая, в Пекине сделали заявление.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

Китай в четверг призвал НАТО прекратить «разжигание конфронтации». Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил в четверг, что некоторые деятели НАТО намеренно нагнетают международную и региональную напряженность и «очерняют» военное развитие Китая.

Что повлияло на такое заявление со стороны КНР?

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что именно рост военного потенциала Китая является фактором увеличения инвестиций в оборону Организации Североатлантического договора.

Во вторник Рютте заявил на форуме НАТО, что Альянс «не был создан исключительно для борьбы с русскими в случае нападения. Они представляют наши наиболее непосредственные и долгосрочные угрозы».

Но мы также видим, как реорганизуется Китай. Мы видим, что Китай, Северная Корея и Иран делают для поддержки российских военных усилий, неспровоцированной войны против Украины

- подчеркнул Рютте.

План готовности до 2030 года обещает: нет обороны без сильной оборонной промышленности.

- отметил он.

Рютте подчеркнул, что только Европа и Северная Америка вместе могут подняться и ответить на вызов.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь во вторник отреагировал на заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Каков именно замысел?» — спросил представитель на пресс-конференции, утверждая, что Пекин всегда стремится внести свой вклад в глобальный мир и стабильность, как он пытался, например, выступая за дипломатическое разрешение войны между Россией и Украиной (в КНР это называют «конфликтом в Украине»).

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Цзякунь призвал НАТО «прислушаться к справедливым голосам международного сообщества» и «отказаться от менталитета холодной войны блокового противостояния». Чиновник ожидает, что эти страны «прекратят манипулировать вопросами, связанными с Китаем»

Напомним

Китай достиг рекордных запасов сырой нефти в 1,18 млрд баррелей для защиты от перебоев с Ближнего Востока.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Северная Корея
Европа
Северная Америка
Китай
Украина
Иран
Tesla
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