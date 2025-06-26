Китай вважає, що дружні до росії держави ШОС є "якорем стабільності"

Пекін вважає, що міжнародну справедливість слід захищати разом з країнами, що об'єднані Шанхайською організацією співробітництва (ШОС).

Передає УНН із посиланням на DPA.

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У КНР вважають, що в часи міжнародних заворушень "якорем стабільності" можуть бути держави Шанхайської організації співробітництва (ШОС), дружні до росії. Міністр оборони Дун Цзюнь зробив ці коментарі на зустрічі зі своїми колегами з країн ШОС у прибережному місті Циндао на сході Китаю.

Тим часом, у НАТО бачать, що Китай реорганізується і нарощує військову міць.

Ми також бачимо, як реорганізується Китай. Ми бачимо, що Китай, Північна Корея та Іран роблять для підтримки російських військових зусиль, неспровокованої війни проти України - повідомив на самміті у Нідерландах генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Пекін відповів:

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив у четвер, що деякі діячі НАТО навмисно нагнітають міжнародну і регіональну напруженість і "знеславлюють" військовий розвиток Китаю.

Нагадаємо

росія готує своїх військових та суспільство до потенційної майбутньої війни з НАТО в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Декілька днів тому держсекретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не закривати Ормузьку протоку, важливий судноплавний шлях.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує використати 150 мільярдів євро з програми SAFE для України.