росія готується до війни з НАТО: в ISW назвали ймовірні терміни

росія готує своїх військових та суспільство до потенційної майбутньої війни з НАТО в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, за словами якого росія сьогодні є найбільшою екзистенційною загрозою для членів Альянсу і готується до затяжної війни з НАТО.

Рютте заявив 24 червня на саміті НАТО в Гаазі, що росія залишається найзначнішою та найпрямішою загрозою для НАТО, особливо враховуючи підтримку, яку надають росії Північна Корея, Китайська Народна Республіка, Іран та Білорусь - йдеться у статті.

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Автори зазначають, що, за словами Рютте, росія може напасти на НАТО протягом трьох-семи років і наразі більш підготовлена ​​до війни, ніж Альянс. Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, що росія не буде готова напасти на НАТО найближчим часом, але може бути готова до війни з НАТО до 2030 року.

Зеленський заявив, що війна в Україні наразі обмежує можливості росії навчати та відновлювати свої збройні сили, і що будь-яке зменшення допомоги Україні піде на користь росії - нагадують в ISW.

Там роблять висновок, що будь-яке майбутнє припинення вогню або тривала пауза в бойових діях в Україні звільнить російські сили для передислокації до кордону з НАТО та дозволить рф переозброїтися та відбудуватися, що може становити значну загрозу для Альянсу раніше 2030 року.

Нагадаємо

За оцінками аналітиків ISW, росія використовує ескалаційну риторику, щоб переконати країни НАТО не збільшувати витрати на оборону, при цьому путін та його поплічники заявляють про "глобальну мілітаризацію" з боку НАТО та погрожують "превентивними заходами" у відповідь.

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