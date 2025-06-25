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Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
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россия готовится к войне с НАТО: в ISW назвали вероятные сроки

Киев • УНН

 • 1426 просмотра

россия готовит общество и военных к потенциальной войне с НАТО. Генсек Альянса Рютте указывает на рф как на самую большую экзистенциальную угрозу и предупреждает о возможном нападении в течение 3-7 лет, тогда как Президент Украины Зеленский считает, что россия будет готова к войне с НАТО к 2030 году.

россия готовится к войне с НАТО: в ISW назвали вероятные сроки

россия готовит своих военных и общество к потенциальной будущей войне с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, по словам которого россия сегодня является самой большой экзистенциальной угрозой для членов Альянса и готовится к затяжной войне с НАТО.

Рютте заявил 24 июня на саммите НАТО в Гааге, что россия остается самой значительной и прямой угрозой для НАТО, особенно учитывая поддержку, которую оказывают россии Северная Корея, Китайская Народная Республика, Иран и Беларусь

- говорится в статье.

Зеленский и Рютте скоординировали шаги в рамках саммита НАТО в Гааге - ОП24.06.25, 17:42 • 2816 просмотров

Авторы отмечают, что, по словам Рютте, россия может напасть на НАТО в течение трех-семи лет и сейчас более подготовлена ​​к войне, чем Альянс. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что россия не будет готова напасть на НАТО в ближайшее время, но может быть готова к войне с НАТО к 2030 году.

Зеленский заявил, что война в Украине сейчас ограничивает возможности россии обучать и восстанавливать свои вооруженные силы, и что любое уменьшение помощи Украине пойдет на пользу россии

- напоминают в ISW.

Там делают вывод, что любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине освободит российские силы для передислокации к границе с НАТО и позволит россии перевооружиться и отстроиться, что может представлять значительную угрозу для Альянса раньше 2030 года.

Напомним

По оценкам аналитиков ISW, россия использует эскалационную риторику, чтобы убедить страны НАТО не увеличивать расходы на оборону, при этом путин и его приспешники заявляют о "глобальной милитаризации" со стороны НАТО и угрожают "превентивными мерами" в ответ.

Много позитивных сигналов: глава ОП о первом дне саммита НАТО24.06.25, 21:40 • 2118 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Беларусь
Марк Рютте
Институт изучения войны
НАТО
Северная Корея
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Иран
Tesla
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