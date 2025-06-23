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США просять Китай не дати Ірану закрити Ормузьку протоку

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не закривати Ормузьку протоку, важливий судноплавний шлях. Цей крок може мати серйозні економічні наслідки та призвести до зростання цін на нафту.

США просять Китай не дати Ірану закрити Ормузьку протоку

Держсекретар США Марко Рубіо закликав Китай не допустити закриття Іраном Ормузької протоки, одного з найважливіших у світі судноплавних шляхів, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Його коментарі пролунали після того, як державне телебачення Ірану Press TV повідомило, що парламент схвалив план закриття протоки, але додало, що остаточне рішення ухвалює Вища рада національної безпеки.

Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти22.06.25, 16:42 • 137151 перегляд

Будь-яке порушення поставок нафти, як вказано, матиме серйозні наслідки для економіки. Китай, зокрема, є найбільшим у світі покупцем іранської нафти та має тісні відносини з Тегераном.

Ціни на нафту зросли після атаки США на іранські ядерні об'єкти, а ціна на еталонну нафту марки Brent досягла найвищого рівня за п'ять місяців.

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"Я закликаю китайський уряд у Пекіні зателефонувати їм (Ірану) з цього приводу, тому що вони сильно залежать від Ормузької протоки для отримання нафти", - сказав Рубіо в інтерв'ю Fox News у неділю.

"Якщо вони [закриють протоку]... це буде для них економічним самогубством. І ми зберігаємо можливості для вирішення цієї проблеми, але інші країни також мають це розглянути. Це завдасть значно більших збитків економіці інших країн, ніж нашій", - сказав Рубіо.

Близько 20% світової нафти проходить через Ормузьку протоку і основні виробники нафти і газу на Близькому Сході використовують цей водний шлях для транспортування енергоносіїв з регіону.

Будь-яка спроба порушити роботу протоки може призвести до різкого зростання світових нафтових цін.

"США зараз займають переважно оборонну позицію в регіоні, щоб бути готовими до будь-яких контратак Ірану. Але ризик для цін на нафту полягає в тому, що ситуація може серйозно загостритися", - сказав Сол Кавонік, керівник відділу енергетичних досліджень у MST Financial.

Китай купує більше нафти в Ірану, ніж будь-яка інша країна, - за даними компанії Vortexa, яка займається відстеженням суден, імпорт з Ірану перевищив 1,8 млн барелів на добу минулого місяця.

Інші великі азійські економіки, включаючи Індію, Японію та Південну Корею, також значною мірою залежать від нафти, яка проходить через протоку.

Аналітик з питань енергетики Вандана Харі заявила, що Іран "мало що виграє і забагато втратить" від закриття протоки.

"Іран ризикує перетворити своїх сусідів з видобутку нафти і газу в Перській затоці на ворогів і викликати гнів свого ключового ринку Китаю, перериваючи рух у протоці", - сказала Харі ВВС News.

У понеділок Пекін заявив, що удари США підірвали авторитет Вашингтона і закликав до негайного припинення вогню.

Посол Китаю в ООН Фу Конг заявив, що всі сторони мають стримувати "імпульс сили... та підливання олії у вогонь", згідно з звітом державного CCTV.

У редакційній статті державної пекінської газети Global Times також йдеться про те, що втручання США у справи Ірану "ще більше ускладнило та дестабілізувало ситуацію на Близькому Сході" і що воно виводить конфлікт на "неконтрольований рівень".

Доповнення

США приєдналися до конфлікту між Іраном та Ізраїлем на вихідних, а президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "знищив" ключові ядерні об'єкти Тегерана.

Однак неясно, якої шкоди завдали ударів, на тлі того, як ядерний наглядовий орган ООН заявив, що не може оцінити збитки на добре укріпленому підземному ядерному об'єкті у Фордо. Іран заявив, що Фордо було завдано лише незначної шкоди.

Трамп також попередив Іран, що в майбутньому на нього чекають "набагато гірші" атаки, якщо країна не відмовиться від своєї ядерної програми.

Супутникові знімки вказують на серйозні пошкодження на іранському ядерному об'єкті у Фордо, але сумніви залишаються - Reuters23.06.25, 09:58 • 1486 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Марко Рубіо
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Пекін
India
Тегеран
Південна Корея
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Японія
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