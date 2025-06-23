США просят Китай не дать Ирану закрыть Ормузский пролив

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай не допустить закрытия Ираном Ормузского пролива, одного из важнейших в мире судоходных путей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Его комментарии прозвучали после того, как государственное телевидение Ирана Press TV сообщило, что парламент одобрил план закрытия пролива, но добавило, что окончательное решение принимает Высший совет национальной безопасности.

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти

Любое нарушение поставок нефти, как указано, будет иметь серьезные последствия для экономики. Китай, в частности, является крупнейшим в мире покупателем иранской нефти и имеет тесные отношения с Тегераном.

Цены на нефть выросли после атаки США на иранские ядерные объекты, а цена на эталонную нефть марки Brent достигла самого высокого уровня за пять месяцев.

Нефть подскочила до 5-месячного максимума после ударов США по ядерным объектам Ирана

"Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (Ирану) по этому поводу, потому что они сильно зависят от Ормузского пролива для получения нефти", - сказал Рубио в интервью Fox News в воскресенье.

"Если они [закроют пролив]... это будет для них экономическим самоубийством. И мы сохраняем возможности для решения этой проблемы, но другие страны также должны это рассмотреть. Это нанесет значительно больший ущерб экономике других стран, чем нашей", - сказал Рубио.

Около 20% мировой нефти проходит через Ормузский пролив, и основные производители нефти и газа на Ближнем Востоке используют этот водный путь для транспортировки энергоносителей из региона.

Любая попытка нарушить работу пролива может привести к резкому росту мировых нефтяных цен.

"США сейчас занимают преимущественно оборонительную позицию в регионе, чтобы быть готовыми к любым контратакам Ирана. Но риск для цен на нефть заключается в том, что ситуация может серьезно обостриться", - сказал Сол Кавоник, руководитель отдела энергетических исследований в MST Financial.

Китай покупает больше нефти в Иране, чем любая другая страна, - по данным компании Vortexa, которая занимается отслеживанием судов, импорт из Ирана превысил 1,8 млн баррелей в сутки прошлого месяца.

Другие крупные азиатские экономики, включая Индию, Японию и Южную Корею, также в значительной степени зависят от нефти, которая проходит через пролив.

Аналитик по вопросам энергетики Вандана Хари заявила, что Иран "мало что выиграет и слишком много потеряет" от закрытия пролива.

"Иран рискует превратить своих соседей по добыче нефти и газа в Персидском заливе во врагов и вызвать гнев своего ключевого рынка Китая, прерывая движение в проливе", - сказала Хари BBC News.

В понедельник Пекин заявил, что удары США подорвали авторитет Вашингтона и призвал к немедленному прекращению огня.

Посол Китая в ООН Фу Кун заявил, что все стороны должны сдерживать "импульс силы... и подливание масла в огонь", согласно отчету государственного CCTV.

В редакционной статье государственной пекинской газеты Global Times также говорится о том, что вмешательство США в дела Ирана "еще больше усложнило и дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке" и что оно выводит конфликт на "неконтролируемый уровень".

Дополнение

США присоединились к конфликту между Ираном и Израилем на выходных, а президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "уничтожил" ключевые ядерные объекты Тегерана.

Однако неясно, какой ущерб нанесли удары, на фоне того, как ядерный надзорный орган ООН заявил, что не может оценить ущерб на хорошо укрепленном подземном ядерном объекте в Фордо. Иран заявил, что Фордо был нанесен лишь незначительный ущерб.

Трамп также предупредил Иран, что в будущем его ждут "намного худшие" атаки, если страна не откажется от своей ядерной программы.

Спутниковые снимки указывают на серьезные повреждения на иранском ядерном объекте в Фордо, но сомнения остаются - Reuters