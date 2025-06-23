США просят Китай не дать Ирану закрыть Ормузский пролив

$41.830.15
48.200.34
ukru
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
07:05 • 8992 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 59886 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 101779 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 83379 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 100637 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 203887 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 141503 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 275217 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 129616 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 140198 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.8м/с
53%
747мм
Популярные новости
россия атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой: 5 пострадавших, последствия обстрела зафиксированы в семи районах города22 июня, 22:36 • 42458 просмотра
Во время атаки Киева поврежден выход со станции метро "Святошин"23 июня, 01:24 • 28883 просмотра
Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых23 июня, 02:21 • 28241 просмотра
Комбинированный удар по Киеву: по меньшей мере 5 погибших, 19 раненых, среди них дети и беременная женщина (видео)04:00 • 18503 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет06:23 • 19790 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 275217 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 331470 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 213183 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 262833 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 144902 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Резников
Пит Хегсетх
Рустем Умєров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 80756 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 203888 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 82542 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 85187 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 90895 просмотра
Актуальное
НАСАМС
9К720 Искандер
Northrop Grumman B-2 Spirit
F-16 Fighting Falcon
Фокс Ньюс

США просят Китай не дать Ирану закрыть Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай убедить Иран не закрывать Ормузский пролив, важный судоходный путь. Этот шаг может иметь серьезные экономические последствия и привести к росту цен на нефть.

США просят Китай не дать Ирану закрыть Ормузский пролив

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай не допустить закрытия Ираном Ормузского пролива, одного из важнейших в мире судоходных путей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Его комментарии прозвучали после того, как государственное телевидение Ирана Press TV сообщило, что парламент одобрил план закрытия пролива, но добавило, что окончательное решение принимает Высший совет национальной безопасности.

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти22.06.25, 16:42 • 137152 просмотра

Любое нарушение поставок нефти, как указано, будет иметь серьезные последствия для экономики. Китай, в частности, является крупнейшим в мире покупателем иранской нефти и имеет тесные отношения с Тегераном.

Цены на нефть выросли после атаки США на иранские ядерные объекты, а цена на эталонную нефть марки Brent достигла самого высокого уровня за пять месяцев.

Нефть подскочила до 5-месячного максимума после ударов США по ядерным объектам Ирана23.06.25, 08:18 • 2528 просмотров

"Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (Ирану) по этому поводу, потому что они сильно зависят от Ормузского пролива для получения нефти", - сказал Рубио в интервью Fox News в воскресенье.

"Если они [закроют пролив]... это будет для них экономическим самоубийством. И мы сохраняем возможности для решения этой проблемы, но другие страны также должны это рассмотреть. Это нанесет значительно больший ущерб экономике других стран, чем нашей", - сказал Рубио.

Около 20% мировой нефти проходит через Ормузский пролив, и основные производители нефти и газа на Ближнем Востоке используют этот водный путь для транспортировки энергоносителей из региона.

Любая попытка нарушить работу пролива может привести к резкому росту мировых нефтяных цен.

"США сейчас занимают преимущественно оборонительную позицию в регионе, чтобы быть готовыми к любым контратакам Ирана. Но риск для цен на нефть заключается в том, что ситуация может серьезно обостриться", - сказал Сол Кавоник, руководитель отдела энергетических исследований в MST Financial.

Китай покупает больше нефти в Иране, чем любая другая страна, - по данным компании Vortexa, которая занимается отслеживанием судов, импорт из Ирана превысил 1,8 млн баррелей в сутки прошлого месяца.

Другие крупные азиатские экономики, включая Индию, Японию и Южную Корею, также в значительной степени зависят от нефти, которая проходит через пролив.

Аналитик по вопросам энергетики Вандана Хари заявила, что Иран "мало что выиграет и слишком много потеряет" от закрытия пролива.

"Иран рискует превратить своих соседей по добыче нефти и газа в Персидском заливе во врагов и вызвать гнев своего ключевого рынка Китая, прерывая движение в проливе", - сказала Хари BBC News.

В понедельник Пекин заявил, что удары США подорвали авторитет Вашингтона и призвал к немедленному прекращению огня.

Посол Китая в ООН Фу Кун заявил, что все стороны должны сдерживать "импульс силы... и подливание масла в огонь", согласно отчету государственного CCTV.

В редакционной статье государственной пекинской газеты Global Times также говорится о том, что вмешательство США в дела Ирана "еще больше усложнило и дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке" и что оно выводит конфликт на "неконтролируемый уровень".

Дополнение

США присоединились к конфликту между Ираном и Израилем на выходных, а президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "уничтожил" ключевые ядерные объекты Тегерана.

Однако неясно, какой ущерб нанесли удары, на фоне того, как ядерный надзорный орган ООН заявил, что не может оценить ущерб на хорошо укрепленном подземном ядерном объекте в Фордо. Иран заявил, что Фордо был нанесен лишь незначительный ущерб.

Трамп также предупредил Иран, что в будущем его ждут "намного худшие" атаки, если страна не откажется от своей ядерной программы.

Спутниковые снимки указывают на серьезные повреждения на иранском ядерном объекте в Фордо, но сомнения остаются - Reuters23.06.2025, 09:58 • 1520 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Марко Рубио
Израиль
Организация Объединенных Наций
Пекин
Индия
Тегеран
Южная Корея
Китай
Япония
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9