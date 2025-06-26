Пекин считает, что международную справедливость следует защищать вместе со странами, объединенными Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Передает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

В КНР считают, что во времена международных беспорядков "якорем стабильности" могут быть государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), дружественные России. Министр обороны Дун Цзюнь сделал эти комментарии на встрече со своими коллегами из стран ШОС в прибрежном городе Циндао на востоке Китая.

Тем временем, в НАТО видят, что Китай реорганизуется и наращивает военную мощь.

Мы также видим, как реорганизуется Китай. Мы видим, что Китай, Северная Корея и Иран делают для поддержки российских военных усилий, неспровоцированной войны против Украины. - сообщил на саммите в Нидерландах генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Пекин ответил:

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил в четверг, что некоторые деятели НАТО намеренно нагнетают международную и региональную напряженность и "очерняют" военное развитие Китая.

Напомним

Россия готовит своих военных и общество к потенциальной будущей войне с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Несколько дней назад госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай убедить Иран не закрывать Ормузский пролив, важный судоходный путь.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает использовать 150 миллиардов евро из программы SAFE для Украины.