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Министр иностранных дел КНР Ван И совершит турне по Европе

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Министр иностранных дел КНР Ван И совершит европейское турне с 30 июня по 6 июля, посетив штаб-квартиру ЕС, Германию и Францию. Целью визита является окончательное согласование деталей саммита Китай-ЕС в Пекине 24-25 июля.

Министр иностранных дел КНР Ван И совершит турне по Европе

Миссия китайского чиновника призвана способствовать определению деталей саммита Китай-ЕС в Пекине 24 и 25 июля. Передаёт УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

Китайское правительство объявило в пятницу, что министр иностранных дел Китая Ван И на следующей неделе совершит турне по Европе

Министр иностранных дел Ван И посетит штаб-квартиру ЕС и проведёт 13-й раунд Стратегического диалога

- информирует Global Times.

По приглашению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Федерального министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля и Министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, с 30 июня по 6 июля член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Ван И также посетит:

  • посетит Германию и проведёт восьмой раунд Стратегического диалога между Китаем и Германией;
    • также Ван И посетит Францию для переговоров с министром иностранных дел Франции и заседания механизма диалога высокого уровня между Китаем и Францией по межличностным обменам

      Контекст

      Миссия главы МИД Китая также будет направлена на окончательное согласование деталей саммита Китай-ЕС в Пекине 24-25 июля, который будет посвящён 50-летию дипломатических отношений, на фоне ожесточённых торговых и таможенных споров.

      Напомним

      Министерство торговли Китая призвало США отменить пошлины.

      Пекин считает, что международную справедливость следует защищать вместе со странами, объединёнными Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

      Китай призвал НАТО прекратить "разжигание конфронтации". Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил в четверг, 26 июня, что некоторые деятели НАТО намеренно нагнетают международную и региональную напряжённость и "очерняют" военное развитие Китая.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      Новости Мира
      Ван И (политик)
      НАТО
      Пекин
      Европейский Союз
      Франция
      Германия
      Соединённые Штаты
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