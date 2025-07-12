Заява глави МЗС Китаю про небажання поразки росії в Україні суперечить публічним заявам Пекіна - ISW

Заява міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки (КНР) Ван Ї про те що КНР не хоче, щоб росія програла в Україні, суперечить публічним заявам Пекіна про нейтралітет у війні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Зазначається, що представниця МЗС КНР Мао Нін не підтвердила і не спростувала інформацію про те, що Ван Ї зробив подібну заяву. Вона лише повторила, що "Китай не є стороною в українському конфлікті", і що Пекін виступає за дипломатичне рішення.

Заява Ван Ї вказує, що Пекін і москва розглядають своє майбутнє як взаємопов'язане. Це свідчить про недієздатність політики, що базується на відокремленні росії від КНР з метою концентрації уваги на Індо-Тихоокеанському регіоні - вважають аналітики.

Водночас вони долдають, що, за словами представниці китайського МЗС, продовження війни не відповідає інтересам жодної сторони, що "суперечить натяку з коментарів Ван Ї на те, що Пекін може використати війну в Україні, щоб якомога довше відволікати Захід.

Нагадаємо

3 липня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час чотиригодинних переговорів з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас заявив, що Пекін не може дозволити поразку Росії у війні проти України.

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