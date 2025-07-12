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Заявление главы МИД Китая о нежелании поражения России в Украине противоречит публичным заявлениям Пекина - ISW

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Заявление министра иностранных дел КНР Ван И о нежелании поражения России в Украине противоречит публичным заявлениям Пекина о нейтралитете. Аналитики ISW считают, что это свидетельствует о взаимосвязанном будущем Пекина и Москвы.

Заявление главы МИД Китая о нежелании поражения России в Украине противоречит публичным заявлениям Пекина - ISW

Заявление министра иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И о том, что КНР не хочет, чтобы Россия проиграла в Украине, противоречит публичным заявлениям Пекина о нейтралитете в войне. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что представитель МИД КНР Мао Нин не подтвердила и не опровергла информацию о том, что Ван И сделал подобное заявление. Она лишь повторила, что "Китай не является стороной в украинском конфликте", и что Пекин выступает за дипломатическое решение.

Заявление Ван И указывает, что Пекин и Москва рассматривают свое будущее как взаимосвязанное. Это свидетельствует о недееспособности политики, основанной на отделении России от КНР с целью концентрации внимания на Индо-Тихоокеанском регионе

- считают аналитики.

В то же время они добавляют, что, по словам представительницы китайского МИД, продолжение войны не соответствует интересам ни одной стороны, что "противоречит намеку из комментариев Ван И на то, что Пекин может использовать войну в Украине, чтобы как можно дольше отвлекать Запад.

Напомним

3 июля министр иностранных дел Китая Ван И во время четырехчасовых переговоров с главной дипломаткой Европейского Союза Каей Каллас заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

Китайские поставщики обеспечивают россию компонентами для ударных дронов - Bloomberg08.07.25, 10:25 • 1555 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Ван И (политик)
Институт изучения войны
Китай
Украина
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