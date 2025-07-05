Китай висловив готовність розширити співпрацю з Францією у ключових галузях

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 53732 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 105922 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 56549 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 68080 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 98526 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 186324 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 194280 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 171251 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 167903 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 104159 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
76%
752мм
Популярнi новини
США виводять пенні з обігу: що може статися з цінами4 липня, 19:15 • 3171 перегляди
У Києві та області працюють сили ППО4 липня, 19:26 • 7053 перегляди
Трамп пообіцяв розібратися у питанні щодо припинення військової допомоги Києву - Axios4 липня, 20:13 • 1693 перегляди
Окупанти навчають молодь виявляти "нелояльних мешканців" на ТОТ 23:11 • 2464 перегляди
Незаконно зайняв землю біля озера та збудував альтанки для оренди: у Києві судитимуть винахідливого "підприємця"01:51 • 1422 перегляди
Публікації
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 53728 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 105910 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 85288 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 91067 перегляди
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 194920 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Рафаель Гроссі
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Пентагон
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 126788 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 157850 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 132870 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 133843 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 134153 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Китай висловив готовність розширити співпрацю з Францією у ключових галузях

Київ • УНН

 • 433 перегляди

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про готовність КНР співпрацювати з Францією в атомній енергетиці, авіації, ШІ, зеленій енергетиці та біотехнологіях. Також обговорювалися питання України та Близького Сходу, а Китай вирішив питання антидемпінгових мит на європейський коньяк.

Китай висловив готовність розширити співпрацю з Францією у ключових галузях

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час візиту до Парижа заявив, що КНР готова співпрацювати з Францією в таких галузях, як ядерна енергетика, авіація, штучний інтелект, зелена енергетика та біотехнології. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами Ван І, країна готова до співпраці в таких галузях, як атомна енергетика, авіація, штучний інтелект (ШІ), зелена енергетика та біотехнології.

Відповідні заяви було зроблено під час візиту міністра до Парижа.

Китай також готовий посилити стратегічну комунікацію і координацію з Францією з питань України та напруженості на Близькому Сході

- цитує Bloomberg Ван Ї.

Коментарі глави МЗС Китаю в Парижі завершили європейський візит, під час якого він також відвідав Брюссель і Берлін. Під час його поїздки, КНР оголосила про введення антидемпінгових мит на європейський коньяк, звільнивши від них великих виробників коньяку, які погодилися на мінімальний рівень цін.

Як сказав Ван І, це питання було "належним чином вирішено".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не може дозволити поразку росії у війні проти України. Він пояснив це побоюваннями, що США тоді повністю переключать свою увагу на Китай.

Китайські компоненти у безпілотниках, які атакували Київ: у СБУ розповіли деталі04.07.25, 14:31 • 957 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ван Ї (політик)
Bloomberg
Брюссель
Париж
Франція
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9