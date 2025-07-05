Китай выразил готовность расширить сотрудничество с Францией в ключевых отраслях

Министр иностранных дел Китая Ван И во время визита в Париж заявил, что КНР готова сотрудничать с Францией в таких областях, как ядерная энергетика, авиация, искусственный интеллект, зеленая энергетика и биотехнологии. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам Ван И, страна готова к сотрудничеству в таких областях, как атомная энергетика, авиация, искусственный интеллект (ИИ), зеленая энергетика и биотехнологии.

Соответствующие заявления были сделаны во время визита министра в Париж.

Китай также готов усилить стратегическую коммуникацию и координацию с Францией по вопросам Украины и напряженности на Ближнем Востоке - цитирует Bloomberg Ван И.

Комментарии главы МИД Китая в Париже завершили европейский визит, во время которого он также посетил Брюссель и Берлин. Во время его поездки КНР объявила о введении антидемпинговых пошлин на европейский коньяк, освободив от них крупных производителей коньяка, которые согласились на минимальный уровень цен.

Как сказал Ван И, этот вопрос был "надлежащим образом решен".

Напомним

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины. Он объяснил это опасениями, что США тогда полностью переключат свое внимание на Китай.

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