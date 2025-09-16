Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на переговорах у Варшаві з китайським колегою Ван Ї заявив, що всі варіанти завершення російсько-української війни мають базуватись на дотриманні Статуту ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляє польське зовнішньополітичне відомство, пише УНН.

Обговорюючи війну в Україні та її наслідки, Сікорський наголосив на виключній важливості дотримання Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України - ідеться в комюніке за результатами переговорів топдипломатів двох країн.

Сікорський також звернув увагу китайської сторони на дестабілізуючі дії Росії і порушив питання про вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Він підкреслив, що в цьому питанні не може бути й мови про збіг обставин або помилку.

Як зазначається, Ван Ї у відповідь зазначив, що "ескалація конфлікту" не відповідає інтересам жодної зі сторін. Обидві сторони також висловили сподівання на нормалізацію ситуації на польсько-білоруському кордоні.

