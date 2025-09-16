$41.280.03
15 вересня, 17:38 • 37069 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 48914 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 35059 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 39237 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 39009 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 68665 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 41820 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34438 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37708 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60964 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 68666 перегляди
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на переговорах у Варшаві з китайським колегою Ван Ї заявив про необхідність дотримання Статуту ООН та поваги до суверенітету України. Він також звернув увагу на дестабілізуючі дії Росії та вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на переговорах у Варшаві з китайським колегою Ван Ї заявив, що всі варіанти завершення російсько-української війни мають базуватись на дотриманні Статуту ООН та повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляє польське зовнішньополітичне відомство,  пише УНН.

Обговорюючи війну в Україні та її наслідки, Сікорський наголосив на виключній важливості дотримання Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України

- ідеться в комюніке за результатами переговорів топдипломатів двох країн.

Сікорський також звернув увагу китайської сторони на дестабілізуючі дії Росії і порушив питання про вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Він підкреслив, що в цьому питанні не може бути й мови про збіг обставин або помилку.

Як зазначається, Ван Ї у відповідь зазначив, що "ескалація конфлікту" не відповідає інтересам жодної зі сторін. Обидві сторони також висловили сподівання на нормалізацію ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Польща розглядає можливість створення "безпольотної зони" над Україною - Сікорський

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Білорусь
Ван Ї (політик)
Радослав Сікорський
Організація Об'єднаних Націй
Варшава
Україна
Польща