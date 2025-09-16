Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 сентября, 17:38 • 37004 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 48844 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 35013 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 39193 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 38980 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 68635 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 41804 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34433 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37706 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 60951 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
70%
753мм
Популярные новости
Силы обороны сорвали попытку диверсии врага в районе Ямполя Донецкой области15 сентября, 20:35 • 5200 просмотра
курск под массированным налетом беспилотников: в городе раздаются взрывы15 сентября, 21:30 • 8474 просмотра
Мощные взрывы раздаются в Запорожье: что известно15 сентября, 21:40 • 6886 просмотра
Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного праваPhoto15 сентября, 22:25 • 8074 просмотра
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по ЗапорожьюVideo15 сентября, 22:34 • 12822 просмотра
публикации
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 17070 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 43289 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 47393 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 68631 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 40705 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Нарендра Моди
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Запорожье
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 30679 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 30969 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 36558 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 42417 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 92348 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на переговорах в Варшаве с китайским коллегой Ван И заявил о необходимости соблюдения Устава ООН и уважения суверенитета Украины. Он также обратил внимание на дестабилизирующие действия России и вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на переговорах в Варшаве с китайским коллегой Ван И заявил, что все варианты завершения российско-украинской войны должны базироваться на соблюдении Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство, пишет УНН.

Обсуждая войну в Украине и ее последствия, Сикорский подчеркнул исключительную важность соблюдения Устава ООН и уважения суверенитета и территориальной целостности Украины

- говорится в коммюнике по результатам переговоров топ-дипломатов двух стран.

Сикорский также обратил внимание китайской стороны на дестабилизирующие действия России и поднял вопрос о вторжении российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Он подчеркнул, что в этом вопросе не может быть и речи о стечении обстоятельств или ошибке.

Как отмечается, Ван И в ответ отметил, что "эскалация конфликта" не отвечает интересам ни одной из сторон. Обе стороны также выразили надежду на нормализацию ситуации на польско-белорусской границе.

Польша рассматривает возможность создания "бесполетной зоны" над Украиной - Сикорский16.09.25, 02:09 • 2662 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Беларусь
Ван И (политик)
Радослав Сикорский
Организация Объединенных Наций
Варшава
Украина
Польша