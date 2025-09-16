Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины
Киев • УНН
Глава МИД Польши Радослав Сикорский на переговорах в Варшаве с китайским коллегой Ван И заявил о необходимости соблюдения Устава ООН и уважения суверенитета Украины. Он также обратил внимание на дестабилизирующие действия России и вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на переговорах в Варшаве с китайским коллегой Ван И заявил, что все варианты завершения российско-украинской войны должны базироваться на соблюдении Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство, пишет УНН.
Обсуждая войну в Украине и ее последствия, Сикорский подчеркнул исключительную важность соблюдения Устава ООН и уважения суверенитета и территориальной целостности Украины
Сикорский также обратил внимание китайской стороны на дестабилизирующие действия России и поднял вопрос о вторжении российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Он подчеркнул, что в этом вопросе не может быть и речи о стечении обстоятельств или ошибке.
Как отмечается, Ван И в ответ отметил, что "эскалация конфликта" не отвечает интересам ни одной из сторон. Обе стороны также выразили надежду на нормализацию ситуации на польско-белорусской границе.
