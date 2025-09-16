$41.280.03
15 сентября, 17:38 • 22656 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 29716 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 25220 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 29650 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 31506 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 61869 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 38607 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33473 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36905 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59457 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Польша рассматривает возможность создания "бесполетной зоны" над Украиной - Сикорский

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что массированный пролет российских дронов над польской территорией не является случайным. Он отметил, что этот инцидент должен стать сигналом для ЕС и НАТО относительно создания бесполетной зоны над Украиной.

Польша рассматривает возможность создания "бесполетной зоны" над Украиной - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что массированный пролет российских дронов над польской территорией не может быть случайным и должен стать сигналом для ЕС и НАТО относительно создания бесполетной зоны. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр иностранных дел Польши заявил, что массированный пролет российских дронов над территорией страны не является случайностью. По его словам, польские ВВС в течение семи часов отражали атаку 19 дронов.

Пока мы слышали два объяснения от российского правительства: что беспилотники случайно пролетели через границу и что российские беспилотники вообще не смогли пролететь так далеко. Если так, то москва должна хотя бы согласиться на одну версию, потому что невозможно проголосовать за обе сразу

- пояснил глава МИД.

Сикорский отметил, что среди возможных целей атаки назывался аэропорт Жешув, через который поступает значительная часть западной помощи Украине, однако подтвержденных данных об этом пока нет.

Глава польского МИД подчеркнул, что инцидент должен стать толчком к пересмотру оборонной стратегии Европы. Он напомнил, что идея создания бесполетной зоны над Украиной обсуждалась еще в прошлом году, и реализация такого шага возможна только в координации с союзниками по НАТО.

Технически мы, как НАТО и ЕС, смогли бы это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, а только с союзниками. Защита нашего населения - например, от падения мусора - конечно, была бы большей, если бы мы могли бороться с беспилотниками и другими летающими объектами за пределами нашей территории. Если бы Украина попросила нас сбить их уже над их территорией, это было бы преимуществом для нас. Если вы спросите меня лично: мы должны подумать об этом

- отметил глава МИД Польши.

Напомним

Недавно премьер Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями и дворцом Бельведер в Польше обнаружили беспилотник. Служба государственной охраны его нейтрализовала, задержали двух граждан беларуси.

Вероника Марченко

