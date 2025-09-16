Польша рассматривает возможность создания "бесполетной зоны" над Украиной - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что массированный пролет российских дронов над польской территорией не может быть случайным и должен стать сигналом для ЕС и НАТО относительно создания бесполетной зоны. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр иностранных дел Польши заявил, что массированный пролет российских дронов над территорией страны не является случайностью. По его словам, польские ВВС в течение семи часов отражали атаку 19 дронов.

Пока мы слышали два объяснения от российского правительства: что беспилотники случайно пролетели через границу и что российские беспилотники вообще не смогли пролететь так далеко. Если так, то москва должна хотя бы согласиться на одну версию, потому что невозможно проголосовать за обе сразу

Сикорский отметил, что среди возможных целей атаки назывался аэропорт Жешув, через который поступает значительная часть западной помощи Украине, однако подтвержденных данных об этом пока нет.

Глава польского МИД подчеркнул, что инцидент должен стать толчком к пересмотру оборонной стратегии Европы. Он напомнил, что идея создания бесполетной зоны над Украиной обсуждалась еще в прошлом году, и реализация такого шага возможна только в координации с союзниками по НАТО.

Технически мы, как НАТО и ЕС, смогли бы это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, а только с союзниками. Защита нашего населения - например, от падения мусора - конечно, была бы большей, если бы мы могли бороться с беспилотниками и другими летающими объектами за пределами нашей территории. Если бы Украина попросила нас сбить их уже над их территорией, это было бы преимуществом для нас. Если вы спросите меня лично: мы должны подумать об этом