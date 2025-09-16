$41.280.03
Польща розглядає можливість створення "безпольотної зони" над Україною - Сікорський

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що масований проліт російських дронів над польською територією не є випадковим. Він зазначив, що цей інцидент має стати сигналом для ЄС і НАТО щодо створення безпольотної зони над Україною.

Польща розглядає можливість створення "безпольотної зони" над Україною - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що масований проліт російських дронів над польською територією не може бути випадковим та має стати сигналом для ЄС і НАТО щодо створення безпольотної зони. Про це пише УНН із посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що масований проліт російських дронів над територією країни не є випадковістю. За його словами, польські ВПС протягом семи годин відбивали атаку 19 дронів.

Поки що ми чули два пояснення від російського уряду: що безпілотники випадково пролетіли через кордон і що російські безпілотники взагалі не змогли пролетіти так далеко. Якщо так, то москва повинна хоча б погодитися на одну версію, тому що неможливо проголосувати за обидві відразу

- пояснив глава МЗС. 

Сікорський зазначив, що серед можливих цілей атаки називався аеропорт Жешув, через який надходить значна частина західної допомоги Україні, проте підтверджених даних про це поки немає.

Голова польського МЗС підкреслив, що інцидент має стати поштовхом до перегляду оборонної стратегії Європи. Він нагадав, що ідея створення безпольотної зони над Україною обговорювалася ще минулого року, і реалізація такого кроку можлива лише у координації з союзниками по НАТО. 

Технічно ми, як НАТО та ЄС, змогли б це зробити, але це не рішення, яке Польща може прийняти самостійно, а лише з союзниками. Захист нашого населення - наприклад, від падіння сміття - звичайно, був би більшим, якби ми могли боротися з безпілотниками та іншими літаючими об'єктами за межами нашої території. Якби Україна попросила нас збити їх вже над їхньою територією, це було б перевагою для нас. Якщо ви запитаєте мене особисто: ми повинні подумати про це

- зазначив голова МЗС Польщі.

Нагадаємо

Нещодавно премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що над урядовими будівлями та палацом Бельведер у Польщі виявили безпілотник. Служба державної охорони його нейтралізувала, затримали двох громадян білорусі.

Польща скликає термінове засідання уряду через російські БПЛА: озвучений час10.09.25, 08:32 • 4081 перегляд

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Радослав Сікорський
НАТО
Європейський Союз
Дональд Туск
Україна
Польща