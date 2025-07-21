Китай затримав представника мінторгівлі США на тлі зусиль Пекіна і Вашингтона організувати саміт лідерів

Китай заборонив громадянину Сполучених Штатів, який працює в Міністерстві торгівлі США, виїзд з країни на кілька місяців. Цей епізод збігається зі спробами Пекіна та Вашингтона організувати саміт лідерів, щоб вирішити свої розбіжності щодо торгівлі, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Американець китайського походження, який працює в Патентному відомстві та Відомстві з питань патентів і товарних знаків, вирушив на зустріч з родичами, повідомила газета Washington Post, посилаючись на чотирьох осіб, знайомих з цим питанням, які попросили не називати їх імен.

США надіслали Пекіну дуже високопоставлене повідомлення з проханням дозволити чоловікові виїхати, додала газета, посилаючись на одну особу. Вона заявила, що не знає імені чоловіка, якому загрожує так звана заборона на виїзд, яка була введена через очевидне невказання у візовій заяві того, що він працює на уряд США.

Посадовці з Пекіна та Вашингтона, зокрема в Міністерстві торгівлі, ведуть переговори щодо торговельної угоди після того, як президент Дональд Трамп запровадив високі мита на товари з Китаю, які він пізніше призупинив. Трамп також хоче зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб вирішити їхні проблеми, які стосуються технологічних обмежень, рідкісних земель та статусу Тайваню.

Щоб домогтися зустрічі та укладення торгівельної угоди, Трамп нещодавно пом'якшив свою жорстку риторику, яка зосереджувалася на величезному торгівельному дефіциті США з Китаєм та спричиненій ним втраті робочих місць. Раніше цього місяця державний секретар США Марко Рубіо заявив після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І, що існує "сильне бажання з обох сторін" провести зустріч Сі та Трампа.

У Китаї допустили, що Сі Цзіньпін може зібрати саміт із Трампом і путіним - The Times

Ці випадки в сукупності є значними та матимуть негативний вплив на ділові поїздки представників США до Китаю. Враховуючи, що команда Трампа, як повідомляється, планує взяти з собою групу генеральних директорів на саміт із Сі пізніше цього року, ці повідомлення можуть ускладнити ці зусилля або зробити керівників американського бізнесу менш готовими брати участь - сказав Джеремі Чан, старший аналітик команди з питань Китаю та Північно-Східної Азії в Eurasia Group, який колись працював дипломатом у Китаї та Японії.

Співробітника Міністерства торгівлі, ветерана армії США, було затримано, коли він прибув до південно-західного міста Ченду у квітні, повідомила в неділю газета South China Morning Post, посилаючись на особу, знайому з ситуацією.

Йому заборонили виїжджати з Китаю, оскільки його справа була "пов’язана з діями, які Пекін вважав шкідливими для національної безпеки", повідомляє газета, хоча подробиці не вдалося підтвердити. З моменту прибуття до Ченду чоловік також подорожував до столиці Китаю з американським чиновником, повідомляє газета.

Відомство з патентів і торгових марок, у якому працює чоловік, займається патентами США та реєструє торгівельні марки. На його вебсайті зазначено, що його "місія полягає у просуванні інновацій США та глобальної конкурентоспроможності".

Речник посольства США в Пекіні заявив, що його "найвищим пріоритетом є безпека громадян США за кордоном". Джерело додало, що "ми уважно стежимо за цими справами та висловили свою стурбованість китайській владі щодо впливу цих свавільних заборон на виїзд на наші двосторонні відносини, а також закликали їх негайно дозволити постраждалим громадянам США повернутися додому".

Речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь заявив на черговому брифінгу для преси в Пекіні в понеділок, що він не має жодної інформації про співробітника Міністерства торгівлі.

Китай - це країна, яка дотримується верховенства права. Ми розглядаємо відповідні справи у суворій відповідності до закону - сказав Го.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях заходу АТЕС у Південній Кореї. Це відбувається на тлі спроб Вашингтона та Пекіна домовитися про припинення митної війни.