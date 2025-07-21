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Китай задержал представителя Минторга США на фоне усилий Пекина и Вашингтона организовать саммит лидеров

Киев • УНН

 • 1500 просмотра

Китай запретил выезд гражданину США, работающему в Министерстве торговли, на несколько месяцев, что совпадает с попытками Пекина и Вашингтона организовать саммит лидеров для разрешения торговых разногласий. Запрет на выезд был введен из-за неуказания в визовом заявлении работы на правительство США.

Китай задержал представителя Минторга США на фоне усилий Пекина и Вашингтона организовать саммит лидеров

Китай запретил гражданину Соединенных Штатов, работающему в Министерстве торговли США, выезд из страны на несколько месяцев. Этот эпизод совпадает с попытками Пекина и Вашингтона организовать саммит лидеров, чтобы разрешить свои разногласия по торговле, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Американец китайского происхождения, работающий в Патентном ведомстве и Ведомстве по патентам и товарным знакам, отправился на встречу с родственниками, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на четырех человек, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен.

США направили Пекину очень высокопоставленное сообщение с просьбой разрешить мужчине выехать, добавила газета, ссылаясь на одного человека. Она заявила, что не знает имени мужчины, которому грозит так называемый запрет на выезд, который был введен из-за очевидного неуказания в визовом заявлении того, что он работает на правительство США.

Чиновники из Пекина и Вашингтона, в том числе в Министерстве торговли, ведут переговоры по торговому соглашению после того, как президент Дональд Трамп ввел высокие пошлины на товары из Китая, которые он позже приостановил. Трамп также хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы решить их проблемы, касающиеся технологических ограничений, редких земель и статуса Тайваня.

Чтобы добиться встречи и заключения торгового соглашения, Трамп недавно смягчил свою жесткую риторику, которая сосредоточивалась на огромном торговом дефиците США с Китаем и вызванной им потере рабочих мест. Ранее в этом месяце государственный секретарь США Марко Рубио заявил после встречи со своим китайским коллегой Ван И, что существует "сильное желание с обеих сторон" провести встречу Си и Трампа.

В Китае допустили, что Си Цзиньпин может собрать саммит с Трампом и путиным - The Times18.07.2025, 18:00 • 5924 просмотра

Эти случаи в совокупности являются значительными и будут иметь негативное влияние на деловые поездки представителей США в Китай. Учитывая, что команда Трампа, как сообщается, планирует взять с собой группу генеральных директоров на саммит с Си позже в этом году, эти сообщения могут усложнить эти усилия или сделать руководителей американского бизнеса менее готовыми участвовать

- сказал Джереми Чан, старший аналитик команды по вопросам Китая и Северо-Восточной Азии в Eurasia Group, который когда-то работал дипломатом в Китае и Японии.

Сотрудник Министерства торговли, ветеран армии США, был задержан, когда он прибыл в юго-западный город Чэнду в апреле, сообщила в воскресенье газета South China Morning Post, ссылаясь на человека, знакомого с ситуацией.

Ему запретили выезжать из Китая, поскольку его дело было "связано с действиями, которые Пекин считал вредными для национальной безопасности", сообщает газета, хотя подробности не удалось подтвердить. С момента прибытия в Чэнду мужчина также путешествовал в столицу Китая с американским чиновником, сообщает газета.

Ведомство по патентам и торговым маркам, в котором работает мужчина, занимается патентами США и регистрирует торговые марки. На его веб-сайте указано, что его "миссия заключается в продвижении инноваций США и глобальной конкурентоспособности".

Представитель посольства США в Пекине заявил, что его "высшим приоритетом является безопасность граждан США за рубежом". Источник добавил, что "мы внимательно следим за этими делами и выразили свою обеспокоенность китайским властям относительно влияния этих произвольных запретов на выезд на наши двусторонние отношения, а также призвали их немедленно разрешить пострадавшим гражданам США вернуться домой".

Представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь заявил на очередном брифинге для прессы в Пекине в понедельник, что у него нет никакой информации о сотруднике Министерства торговли.

Китай - это страна, которая соблюдает верховенство права. Мы рассматриваем соответствующие дела в строгом соответствии с законом

- сказал Го.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп может встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях мероприятия АТЭС в Южной Корее. Это происходит на фоне попыток Вашингтона и Пекина договориться о прекращении таможенной войны.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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