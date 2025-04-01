путін чекає на візит Сі Цзіньпіна в травні та готує програму
Київ • УНН
Російський диктатор зустрівся з Ван Ї та пообіцяв підготувати насичену програму до приїзду китайського лідера в травні. Вони співпрацюють на багатьох міжнародних майданчиках.
російський диктатор володимир путін прийняв у кремлі главу МЗС Китаю Ван Ї, а також заявив, що чекає на лідера КНР Сі Цзіньпіна в травні та готує програму, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними росЗМІ, російський диктатор пообіцяв, що до приїзду китайського лідера Сі Цзіньпіна до росії у травні буде підготовлено насичену гарну програму.
Крім того, путін нагадав, що росія та Китай спільно та успішно працюють на багатьох міжнародних майданчиках, у тому числі ООН, ШОС, БРІКС.
Нагадаємо
Головний китайський дипломат Ван Ї відвідає росію для обговорення двосторонніх відносин і врегулювання війни в Україні. Візит відбудеться з 31 березня по 2 квітня.