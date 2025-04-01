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путин ждет визит Си Цзиньпина в мае и готовит программу

Киев • УНН

 • 15199 просмотра

Российский диктатор встретился с Ван И и пообещал подготовить насыщенную программу к приезду китайского лидера в мае. Они сотрудничают на многих международных площадках.

путин ждет визит Си Цзиньпина в мае и готовит программу

российский диктатор владимир путин принял в кремле главу МИД Китая Ван И, а также заявил, что ждет лидера КНР Си Цзиньпина в мае и готовит программу, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, российский диктатор пообещал, что к приезду китайского лидера Си Цзиньпина в россию в мае будет подготовлена насыщенная хорошая программа.

Кроме того, путин напомнил, что россия и Китай совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе ООН, ШОС, БРИКС.

Напомним

Главный китайский дипломат Ван И посетит россию для обсуждения двусторонних отношений и урегулирования войны в Украине. Визит состоится с 31 марта по 2 апреля.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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