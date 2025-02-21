Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо Трампа і торгівлі - Reuters

Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо торгівлі та президента США Дональда Трампа. Без значної ролі в українському процесі Китай зміг зосередитись на торгівлі та економіці, повідомляє Reuters, пише УНН.

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За останні три роки Китай неодноразово заявляв про готовність виступити як миротворець у війні в Україні.

Пройшли раунди човникової дипломатії посланця Пекіна у країнах від Південної Африки до Індонезії. Мирний план із Бразилією. Група "друзів за мир" з країнами, що розвиваються. І навіть пропозиція відправити китайських миротворців до Європи.

Але коли цього тижня російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії, глава КНР Сі Цзіньпін навіть не був за столом переговорів, натомість він зустрівся з китайськими підприємцями у сфері технологій у Пекіні.

Пріоритети Китаю зрозумілі: він зосереджений на відновленні своєї економіки та намагається укласти угоду з президентом США Дональдом Трампом, щоб уникнути ще однієї руйнівної торгової війни. І хоча Пекін хоче, щоб його сприймали як глобального миротворця, він прагне зробити це без витрат або ризиків, особливо якщо це може підірвати його зв'язки з москвою, від якої він залежить в плані дешевої енергії - пише видання.

"Якщо Китай не купує газ у росії, яка країна може надати достатньо газу для задоволення потреб китайського народу? Це неможливо і небезпечно", - заявив цього тижня головний дипломат Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції.

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За словами спостерігачів, ця заява стала найочевиднішою ілюстрацією того, як Китай не бажає використати важливий важіль тиску на росію - рекордні закупівлі майже 23 млрд кубометрів газу на рік.

Без значної ролі в українському процесі Китай зміг зосередитись на торгівлі та економіці. Сі Цзіньпін доручив китайським бюрократам вивчити торговельну політику Трампа і підготувати відповіді на його початкові мита та погрози, кажуть двоє людей, знайомих із ситуацією.

Китай також навмисно знизив тон, який використовуються представниками міністерства закордонних справ, щоб зберегти перспективи угоди з Трампом, заявили люди, двоє з більш ніж дюжини опитаних Reuters для цієї статті.

Цього тижня Трамп приголомшив світ, розпочавши мирні переговори безпосередньо з путіним без України чи Європи та зробивши низку заяв щодо України, пише видання.

У Мюнхені Ван закликав "усі зацікавлені сторони", включаючи Європу, сісти за стіл переговорів.

Європейські дипломати заявили, що хоча жест Вана і був позитивним, він принципово не вирішує питання, яке Європа порушувала перед Китаєм місяцями: його фактичне фінансування війни через закупівлю енергоносіїв і його підтримку російської військово-промислової бази, що Китай заперечує.

Ноа Баркін, старший радник по роботі з Китаєм у Rhodium Group, сказав, що Ван виступав на захист інтересів Європи, оскільки Китай стурбований тим, що його можуть виключити з повоєнного відновлення.

"Інтереси Європи та Китаю ніяк не збігаються, але обидві сторони зацікавлені в тому, щоб це не перетворилося на пакт, укладений Трампом і путіним за зачиненими дверима", - сказав він.

Дипломати також применшили значення того, що швидке звернення Трампа до путіна може підірвати "безмежне партнерство" Сі з росією.

"Видавати бажане за дійсне. Ця ідея ігнорує глибину координації, обмінів та близькості між лідерами, - сказав високопоставлений європейський дипломат. - росія так залежить від Китаю - вони не ризикуватимуть своїми зв'язками з Пекіном через те, що їм подзвонив Трамп".

Хоча протягом останніх трьох років Китай значною мірою ігнорував українських дипломатів, які працюють у Пекіні, дозволяючи мало зустрічей та не беручи участі у предметних переговорах, люди, знайомі із ситуацією, кажуть, що нещодавно він змінив курс щодо Європи.

Декілька дипломатів заявили, що помітили набагато більшу готовність Китаю взаємодіяти з європейськими дипломатами в останні дні. Пекін навіть відправив досвідченого дипломата Хуа Чуньїн до Брюсселя, сказали двоє людей, поінформованих про її поїздку.

Зв'язки між Брюсселем та Пекіном були холодними, оскільки Європейський Союз порушував такі питання, як доступ на ринок для європейських компаній, величезний торговий дефіцит блоку та надмірні виробничі потужності Китаю.

Але, незважаючи на тіснішу взаємодію, Китай не пішов на якісь поступки з цих питань і не зробив жодних рішучих кроків, очікуючи, що 10% мит, введених Трампом на китайські товари, були лише його першим залпом, заявили дипломати.

"Я не бачив жодних ознак того, що Китай готовий змінити свій підхід до торгівлі чи до росії, щоб сприяти певному зближенню з Європою, - сказав Баркін. - Пекін, імовірно, вважає, що Європа зараз у такому слабкому становищі, що поступки непотрібні".

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