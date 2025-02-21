Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо Трампа і торгівлі - Reuters

ukenru
05:23 • 5485 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121029 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181855 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146331 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138072 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116983 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107732 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102961 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141009 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134135 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 33129 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 35107 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 45252 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 32608 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 39129 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 141017 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 140042 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274130 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302992 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238862 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 8217 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 55413 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111218 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134137 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116545 перегляди
Актуальне
Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо Трампа і торгівлі - Reuters

Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо Трампа і торгівлі - Reuters

Київ • УНН

 • 36251 перегляди

Китай уникає активної участі у врегулюванні війни в Україні, зосереджуючись на економічних інтересах. Пекін не хоче ризикувати відносинами з росією та прагне уникнути торгової війни зі США.

Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо торгівлі та президента США Дональда Трампа. Без значної ролі в українському процесі Китай зміг зосередитись на торгівлі та економіці, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За останні три роки Китай неодноразово заявляв про готовність виступити як миротворець у війні в Україні.

Пройшли раунди човникової дипломатії посланця Пекіна у країнах від Південної Африки до Індонезії. Мирний план із Бразилією. Група "друзів за мир" з країнами, що розвиваються. І навіть пропозиція відправити китайських миротворців до Європи.

Але коли цього тижня російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії, глава КНР Сі Цзіньпін навіть не був за столом переговорів, натомість він зустрівся з китайськими підприємцями у сфері технологій у Пекіні.

Пріоритети Китаю зрозумілі: він зосереджений на відновленні своєї економіки та намагається укласти угоду з президентом США Дональдом Трампом, щоб уникнути ще однієї руйнівної торгової війни. І хоча Пекін хоче, щоб його сприймали як глобального миротворця, він прагне зробити це без витрат або ризиків, особливо якщо це може підірвати його зв'язки з москвою, від якої він залежить в плані дешевої енергії

- пише видання.

"Якщо Китай не купує газ у росії, яка країна може надати достатньо газу для задоволення потреб китайського народу? Це неможливо і небезпечно", - заявив цього тижня головний дипломат Китаю Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції.

“Якщо не росія, то яка країна може надати стільки газу нам”: МЗС Китаю відреагувало на заклики припинення закупок газу з рф14.02.25, 17:10 • 31724 перегляди

За словами спостерігачів, ця заява стала найочевиднішою ілюстрацією того, як Китай не бажає використати важливий важіль тиску на росію - рекордні закупівлі майже 23 млрд кубометрів газу на рік.

Без значної ролі в українському процесі Китай зміг зосередитись на торгівлі та економіці. Сі Цзіньпін доручив китайським бюрократам вивчити торговельну політику Трампа і підготувати відповіді на його початкові мита та погрози, кажуть двоє людей, знайомих із ситуацією.

Китай також навмисно знизив тон, який використовуються представниками міністерства закордонних справ, щоб зберегти перспективи угоди з Трампом, заявили люди, двоє з більш ніж дюжини опитаних Reuters для цієї статті.

Цього тижня Трамп приголомшив світ, розпочавши мирні переговори безпосередньо з путіним без України чи Європи та зробивши низку заяв щодо України, пише видання.

У Мюнхені Ван закликав "усі зацікавлені сторони", включаючи Європу, сісти за стіл переговорів.

Європейські дипломати заявили, що хоча жест Вана і був позитивним, він принципово не вирішує питання, яке Європа порушувала перед Китаєм місяцями: його фактичне фінансування війни через закупівлю енергоносіїв і його підтримку російської військово-промислової бази, що Китай заперечує.

Ноа Баркін, старший радник по роботі з Китаєм у Rhodium Group, сказав, що Ван виступав на захист інтересів Європи, оскільки Китай стурбований тим, що його можуть виключити з повоєнного відновлення.

"Інтереси Європи та Китаю ніяк не збігаються, але обидві сторони зацікавлені в тому, щоб це не перетворилося на пакт, укладений Трампом і путіним за зачиненими дверима", - сказав він.

Дипломати також применшили значення того, що швидке звернення Трампа до путіна може підірвати "безмежне партнерство" Сі з росією.

"Видавати бажане за дійсне. Ця ідея ігнорує глибину координації, обмінів та близькості між лідерами, - сказав високопоставлений європейський дипломат. - росія так залежить від Китаю - вони не ризикуватимуть своїми зв'язками з Пекіном через те, що їм подзвонив Трамп".

Хоча протягом останніх трьох років Китай значною мірою ігнорував українських дипломатів, які працюють у Пекіні, дозволяючи мало зустрічей та не беручи участі у предметних переговорах, люди, знайомі із ситуацією, кажуть, що нещодавно він змінив курс щодо Європи.

Декілька дипломатів заявили, що помітили набагато більшу готовність Китаю взаємодіяти з європейськими дипломатами в останні дні. Пекін навіть відправив досвідченого дипломата Хуа Чуньїн до Брюсселя, сказали двоє людей, поінформованих про її поїздку.

Зв'язки між Брюсселем та Пекіном були холодними, оскільки Європейський Союз порушував такі питання, як доступ на ринок для європейських компаній, величезний торговий дефіцит блоку та надмірні виробничі потужності Китаю.

Але, незважаючи на тіснішу взаємодію, Китай не пішов на якісь поступки з цих питань і не зробив жодних рішучих кроків, очікуючи, що 10% мит, введених Трампом на китайські товари, були лише його першим залпом, заявили дипломати.

"Я не бачив жодних ознак того, що Китай готовий змінити свій підхід до торгівлі чи до росії, щоб сприяти певному зближенню з Європою, - сказав Баркін. - Пекін, імовірно, вважає, що Європа зараз у такому слабкому становищі, що поступки непотрібні".

Трамп очікує візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до США20.02.25, 09:46 • 30066 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономікаПолітика
van-i-politykВан І (політик)
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
si-tszinpinСі Цзіньпін
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами