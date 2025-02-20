Трамп очікує візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до США

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що очікує на візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до США, не називаючи при цьому термінів поїздки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Трамп зробив цю заяву журналістам на борту Air Force One і сказав, що для США та Китаю "можливо" укласти нову торгову угоду. Розмова чи взаємодія між Сі та Трампом розглядаються як такі, що мають вирішальне значення для потенційного пом'якшення чи відстрочення торгових мит.

"Зрештою, у нас буде глава Сі, у нас будуть усі, хто приїде (у США)", - сказав Трамп, також кажучи про інших лідерів, які відвідують Сполучені Штати.

Сі останній раз їздив до США у листопаді 2023 року, у свій п'ятий візит до країни як глава КНР, на саміт з тодішнім президентом США Джо Байденом, у результаті якого було досягнуто згоди про відновлення комунікації військових та обмеження виробництва фентанілу.

Трамп та Сі говорили незадовго до вступу Трампа на посаду 20 січня та обговорювали такі питання, як TikTok, торгівля та Тайвань.

Ілон Маск повідомив, що не має наміру купувати TikTok

У середу Трамп повідомив журналістам, що він веде переговори з Китаєм про TikTok, на тлі того, як Сполучені Штати прагнуть виступити посередником у продажу популярної програми, що належить китайській материнській компанії ByteDance.

Трамп сказав минулого тижня, що він також розмовляв із Сі після вступу на посаду, але не надав подробиць щодо тем цієї розмови. Міністерство закордонних справ Китаю не прокоментувало прямо висловлювання Трампа того дня і натомість перенаправило журналістів до їхнього "запланованого" дзвінка до вступу Трампа на посаду.

У Вашингтона та Пекіна протягом багатьох років були напружені відносини через розбіжності, починаючи від торгових мит та кібербезпеки до TikTok, Тайваню, Гонконгу, прав людини та походження COVID-19.

Трамп пропонує провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і путіним

Трамп також сказав журналістам, що може укласти угоду з росією щодо війни в Україні.

"Ми можемо укласти угоду з росією, щоб зупинити вбивства", - сказав Трамп, додавши, що, на його думку, росіяни хотіли б, щоб війна закінчилася.

"Я думаю, що у них трохи є карти, тому що вони захопили багато території, тому у них є карти", - сказав Трамп.