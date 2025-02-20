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Трамп ожидает визит главы Китая Си Цзиньпина в США

Трамп ожидает визит главы Китая Си Цзиньпина в США

Киев  •  УНН

 • 6110 просмотра

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Дональд Трамп заявил об ожидании визита китайского лидера Си Цзиньпина в США. Президент также сообщил о возможности заключения нового торгового соглашения между странами и обсуждения вопросов TikTok.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ожидает визита главы Китая Си Цзиньпина в США, не называя при этом сроков поездки, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп сделал это заявление журналистам на борту Air Force One и сказал, что для США и Китая "возможно" заключить новое торговое соглашение. Разговор или взаимодействие между Си и Трампом рассматриваются как имеющие решающее значение для потенциального смягчения или отсрочки торговых пошлин.

"В конце концов, у нас будет глава Си, у нас будут все, кто приедет (в США)", - сказал Трамп, также говоря о других лидерах, посещающих Соединенные Штаты.

Си последний раз ездил в США в ноябре 2023 года, в свой пятый визит в страну как глава КНР, на саммит с тогдашним президентом США Джо Байденом, в результате которого было достигнуто соглашение о восстановлении коммуникации военных и ограничении производства фентанила.

Трамп и Си говорили незадолго до вступления Трампа в должность 20 января и обсуждали такие вопросы, как TikTok, торговля и Тайвань.

Илон Маск сообщил, что не намерен покупать TikTok09.02.25, 00:21 • 31781 просмотр

В среду Трамп сообщил журналистам, что он ведет переговоры с Китаем о TikTok, на фоне того, как Соединенные Штаты стремятся выступить посредником в продаже популярного приложения, принадлежащего китайской материнской компании ByteDance.

Трамп сказал на прошлой неделе, что он также разговаривал с Си после вступления в должность, но не предоставил подробностей по темам этого разговора. Министерство иностранных дел Китая не прокомментировало прямо высказывания Трампа в тот день и вместо этого перенаправило журналистов к их "запланированному" звонку до вступления Трампа в должность.

У Вашингтона и Пекина в течение многих лет были напряженные отношения из-за разногласий, начиная от торговых пошлин и кибербезопасности до TikTok, Тайваня, Гонконга, прав человека и происхождения COVID-19.

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Трамп также сказал журналистам, что может заключить сделку с россией по войне в Украине.

"Мы можем заключить сделку с россией, чтобы остановить убийства", - сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, россияне хотели бы, чтобы война закончилась.

"Я думаю, что у них немного есть карты, потому что они захватили много территории, поэтому у них есть карты", - сказал Трамп.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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