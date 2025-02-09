Илон Маск сообщил, что не намерен покупать TikTok
Киев • УНН
Во время конференции в Германии Илон Маск заявил, что не планирует покупать TikTok и не имеет планов относительно этой платформы. Миллиардер подчеркнул, что сам не пользуется TikTok, а Twitter был исключением в его подходе к созданию компаний.
Илон Маск заявил, что не планирует покупать TikTok, который Соединенные Штаты Америки пытались запретить из-за беспокойства относительно национальной безопасности и его связей с китайским владельцем, компанией ByteDance Ltd. Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в субботу, 08 февраля в Германии, на конференции, которая была организована Матиасом Депфнером, миллиардером и генеральным директором немецкого медиаконгломерата AxelSpringer, Илон Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok.
Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok
Миллиардер сообщил, что лично не пользуется TikTok.
По его словам, исключением была покупка Twitter, которую он купил чтобы "сохранить свободу слова".
"Обычно я создаю компанию с нуля", - добавил Илон Маск.
Напомним
Президент США Трамп поручил вице-президенту Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok во избежание запрета в США. Верховный суд отклонил апелляцию ByteDance, а Трамп создал суверенный фонд для возможной покупки платформы.
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