TikTok нашел способ обойти ограничения в США через APK-файл

TikTok заявил в пятницу, что позволяет пользователям Android в США загружать и подключаться к приложению через файл АРК с его сайта, пытаясь обойти ограничения на популярную платформу для коротких видео в стране, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Apple и Google не восстановили TikTok в своих магазинах приложений после того, как 19 января в США вступил в силу закон, который требует от китайского владельца ByteDance либо продать его по соображениям национальной безопасности, либо ему грозит запрет.

Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность на следующий день после того, как закон вступил в силу, подписал указ об отсрочке на 75 дней введения закона в действие.

Трамп сказал, что он вел переговоры с несколькими людьми о покупке TikTok и, вероятно, в этом месяце примет решение о будущем приложения. У него около 170 миллионов американских пользователей.

В понедельник президент подписал указ, предписывающий создать суверенный фонд богатства в течение следующего года, заявив, что он потенциально может купить TikTok.

Трамп подписал указ о создании суверенного фонда: его можно будет использовать для покупки TikTok

Представители США предупредили, что под управлением ByteDance существовал риск неправомерного использования данных американцев.

Сторонники свободы слова выступили против запрета TikTok в соответствии с законом, который был принят Конгрессом и подписан тогдашним президентом Джо Байденом.

Компания говорит, что официальные лица США неправильно заявили о ее связях с Китаем, утверждая, что ее механизм рекомендаций по контенту и данные пользователей хранятся в Соединенных Штатах на облачных серверах, которыми управляет Oracle, а решения по модерации контента, которые влияют на американских пользователей, также принимаются в Соединенных Штатах.

Трамп поручил Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok