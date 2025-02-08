TikTok нашел способ обойти ограничения в США через APK-файл

ukenru
Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
10:52 • 38818 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 110704 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 118892 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 123315 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 125721 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 116919 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 142644 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 110420 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 131916 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 112237 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

8 февраля, 04:00 • 104740 просмотра
Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы

Украинские БпЛА атаковали российский Ростов: 14 домов повреждены, 68 жителей эвакуированы

8 февраля, 04:43 • 61172 просмотра
Страны Балтии официально отключились от российской энергосистемы

Страны Балтии официально отключились от российской энергосистемы

07:59 • 40007 просмотра
В Киеве есть повреждения из-за ночной атаки рф дронами: что известно

В Киеве есть повреждения из-за ночной атаки рф дронами: что известно

08:33 • 36170 просмотра
ЕС готовит санкции против 25 китайских компаний за помощь россии - SCMP

ЕС готовит санкции против 25 китайских компаний за помощь россии - SCMP

09:29 • 26736 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 124456 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 131072 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 142644 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 204906 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 216884 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 104729 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 109706 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 131916 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 128759 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 117316 просмотра
Актуальное
TikTok нашел способ обойти ограничения в США через APK-файл

TikTok нашел способ обойти ограничения в США через APK-файл

Киев  •  УНН

 • 8063 просмотра

Read in English

TikTok разрешил пользователям Android в США загружать приложение через APK с официального сайта. Это происходит на фоне требований к ByteDance продать платформу в течение 75 дней или столкнуться с запретом.

TikTok заявил в пятницу, что позволяет пользователям Android в США загружать и подключаться к приложению через файл АРК с его сайта, пытаясь обойти ограничения на популярную платформу для коротких видео в стране, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Apple и Google не восстановили TikTok в своих магазинах приложений после того, как 19 января в США вступил в силу закон, который требует от китайского владельца ByteDance либо продать его по соображениям национальной безопасности, либо ему грозит запрет.

Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность на следующий день после того, как закон вступил в силу, подписал указ об отсрочке на 75 дней введения закона в действие.

Трамп сказал, что он вел переговоры с несколькими людьми о покупке TikTok и, вероятно, в этом месяце примет решение о будущем приложения. У него около 170 миллионов американских пользователей.

В понедельник президент подписал указ, предписывающий создать суверенный фонд богатства в течение следующего года, заявив, что он потенциально может купить TikTok.

Трамп подписал указ о создании суверенного фонда: его можно будет использовать для покупки TikTok04.02.25, 09:49 • 45786 просмотров

Представители США предупредили, что под управлением ByteDance существовал риск неправомерного использования данных американцев.

Сторонники свободы слова выступили против запрета TikTok в соответствии с законом, который был принят Конгрессом и подписан тогдашним президентом Джо Байденом.

Компания говорит, что официальные лица США неправильно заявили о ее связях с Китаем, утверждая, что ее механизм рекомендаций по контенту и данные пользователей хранятся в Соединенных Штатах на облачных серверах, которыми управляет Oracle, а решения по модерации контента, которые влияют на американских пользователей, также принимаются в Соединенных Штатах.

Трамп поручил Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok07.02.25, 22:45 • 24041 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
tiktokТикТок
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
apple-incApple Inc.
googleГугл

Обратиться по вопросам размещения рекламы