TikTok нашел способ обойти ограничения в США через APK-файл
Киев • УНН
TikTok разрешил пользователям Android в США загружать приложение через APK с официального сайта. Это происходит на фоне требований к ByteDance продать платформу в течение 75 дней или столкнуться с запретом.
TikTok заявил в пятницу, что позволяет пользователям Android в США загружать и подключаться к приложению через файл АРК с его сайта, пытаясь обойти ограничения на популярную платформу для коротких видео в стране, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Apple и Google не восстановили TikTok в своих магазинах приложений после того, как 19 января в США вступил в силу закон, который требует от китайского владельца ByteDance либо продать его по соображениям национальной безопасности, либо ему грозит запрет.
Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность на следующий день после того, как закон вступил в силу, подписал указ об отсрочке на 75 дней введения закона в действие.
Трамп сказал, что он вел переговоры с несколькими людьми о покупке TikTok и, вероятно, в этом месяце примет решение о будущем приложения. У него около 170 миллионов американских пользователей.
В понедельник президент подписал указ, предписывающий создать суверенный фонд богатства в течение следующего года, заявив, что он потенциально может купить TikTok.
Трамп подписал указ о создании суверенного фонда: его можно будет использовать для покупки TikTok04.02.25, 09:49 • 45786 просмотров
Представители США предупредили, что под управлением ByteDance существовал риск неправомерного использования данных американцев.
Сторонники свободы слова выступили против запрета TikTok в соответствии с законом, который был принят Конгрессом и подписан тогдашним президентом Джо Байденом.
Компания говорит, что официальные лица США неправильно заявили о ее связях с Китаем, утверждая, что ее механизм рекомендаций по контенту и данные пользователей хранятся в Соединенных Штатах на облачных серверах, которыми управляет Oracle, а решения по модерации контента, которые влияют на американских пользователей, также принимаются в Соединенных Штатах.
Трамп поручил Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok07.02.25, 22:45 • 24041 просмотр