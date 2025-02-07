Трамп поручил Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok
Киев • УНН
Президент США Трамп поручил вице-президенту Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok во избежание запрета в США. Верховный суд отклонил апелляцию ByteDance, а Трамп создал суверенный фонд для возможного приобретения платформы.
Президент США Дональд Трамп поручил вице-президенту Джей Ди Венсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok, чтобы избежать запрета в Америке. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Трамп поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok. Китайская материнская компания Tik Tok ищет покупателя, чтобы избежать запрета в США
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Верховный суд США отклонил апелляцию ByteDance, позволив запрету TikTok вступить в силу. Решение относительно будущего приложения зависело от новоизбранного президента Дональда Трампа.
YouTube-блогер Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast, заявлял, что попытается приобрести популярную платформу TikTok, чтобы избежать блокировки соцсети в США.
Дональд Трамп перед инаугурацией анонсировал усиление контроля миграции и подтвердил возобновление работы TikTok в США.
После вступления в должность Трамп подписал указ об отсрочке запрета TikTok в США на 75 дней. Президент заявил, что имеет право продать или закрыть приложение, но окончательная судьба платформы остается неопределенной.
Впоследствии Трамп заявлял, что ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами о возможном приобретении TikTok.
В феврале Трамп подписал указ, предписывающий министерствам финансов и торговли создать суверенный фонд благосостояния, и заявил, что этот фонд можно будет использовать для приобретения TikTok.