Трамп поручил Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok

Президент США Дональд Трамп поручил вице-президенту Джей Ди Венсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok, чтобы избежать запрета в Америке. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Трамп поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok. Китайская материнская компания Tik Tok ищет покупателя, чтобы избежать запрета в США - пишет издание.

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Верховный суд США отклонил апелляцию ByteDance, позволив запрету TikTok вступить в силу. Решение относительно будущего приложения зависело от новоизбранного президента Дональда Трампа.

YouTube-блогер Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast, заявлял, что попытается приобрести популярную платформу TikTok, чтобы избежать блокировки соцсети в США.

Дональд Трамп перед инаугурацией анонсировал усиление контроля миграции и подтвердил возобновление работы TikTok в США.

После вступления в должность Трамп подписал указ об отсрочке запрета TikTok в США на 75 дней. Президент заявил, что имеет право продать или закрыть приложение, но окончательная судьба платформы остается неопределенной.

Впоследствии Трамп заявлял, что ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами о возможном приобретении TikTok.

В феврале Трамп подписал указ, предписывающий министерствам финансов и торговли создать суверенный фонд благосостояния, и заявил, что этот фонд можно будет использовать для приобретения TikTok.