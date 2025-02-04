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Трамп підписав указ про створення суверенного фонду: його можна буде використати для купівлі TikTok

Трамп підписав указ про створення суверенного фонду: його можна буде використати для купівлі TikTok

Київ • УНН

 • 47029 перегляди

Президент США підписав указ про створення державного інвестиційного фонду протягом 12 місяців. Фонд може бути використаний для придбання TikTok та інших національних проектів.

Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав указ, який наказує міністерствам фінансів і торгівлі створити суверенний фонд добробуту, і заявив, що цей фонд можна буде використати для придбання TikTok, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Ми збираємося створити цей фонд упродовж наступних 12 місяців. Ми маємо намір монетизувати активи американського балансу для американського народу

- сказав Трамп.

Трамп уже пропонував створити такий державний інвестиційний фонд, будучи кандидатом у президенти, заявляючи, що він міг би фінансувати "великі національні починання", зокрема - інфраструктурні проекти, наприклад, будівництво автомагістралей та аеропортів, виробництво та медичні дослідження.

Подробиці про те, як саме працюватиме і фінансуватиметься фонд, поки що невідомі, але Трамп раніше казав, що він може фінансуватися за рахунок "тарифів та інших розумних речей".

За даними Міжнародного форуму суверенних фондів добробуту, у світі налічується понад 90 подібних фондів, які управляють активами на суму понад 8 трильйонів доларів.

Доповнення

TikTok, що налічує близько 170 мільйонів американських користувачів, був на короткий час відключений від мережі незадовго до того, як 19 січня набув чинності закон, що вимагає від його китайського власника ByteDance або продати його з міркувань національної безпеки, або заборонити.

Вступивши на посаду 20 січня, Трамп підписав указ, який відкладає на 75 днів набрання чинності цим законом.

Трамп заявив, що вів переговори про купівлю TikTok з кількома можливими покупцями і, ймовірно, у лютому ухвалить рішення про майбутнє популярної програми.

Трамп заявив, що Microsoft може придбати TikTok - Bloomberg28.01.25, 12:03 • 28538 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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