Трамп подписал указ о создании суверенного фонда: его можно будет использовать для покупки TikTok

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, предписывающий министерствам финансов и торговли создать суверенный фонд благосостояния, и заявил, что этот фонд можно будет использовать для приобретения TikTok, пишет УНН со ссылкой на «Голос Америки».

Мы собираемся создать этот фонд в течение следующих 12 месяцев. Мы намерены монетизировать активы американского баланса для американского народа - сказал Трамп.

Трамп уже предлагал создать такой государственный инвестиционный фонд, будучи кандидатом в президенты, заявляя, что он мог бы финансировать «большие национальные начинания», в частности - инфраструктурные проекты, например, строительство автомагистралей и аэропортов, производство и медицинские исследования.

Подробности о том, как именно будет работать и финансироваться фонд, пока неизвестны, но Трамп ранее говорил, что он может финансироваться за счет «тарифов и других разумных вещей».

По данным Международного форума суверенных фондов благосостояния, в мире насчитывается более 90 подобных фондов, которые управляют активами на сумму более 8 триллионов долларов.

Дополнение

TikTok, насчитывающий около 170 миллионов американских пользователей, был на короткое время отключен от сети незадолго до того, как 19 января вступил в силу закон, требующий от его китайского владельца ByteDance либо продать его по соображениям национальной безопасности, либо запретить.

Вступив в должность 20 января, Трамп подписал указ, который откладывает на 75 дней вступление в силу этого закона.

Трамп заявил, что вел переговоры о покупке TikTok с несколькими возможными покупателями и, вероятно, в феврале примет решение о будущем популярного приложения.

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