Трамп подписал указ о создании суверенного фонда: его можно будет использовать для покупки TikTok
Киев • УНН
Президент США подписал указ о создании государственного инвестиционного фонда в течение 12 месяцев. Фонд может быть использован для приобретения TikTok и других национальных проектов.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, предписывающий министерствам финансов и торговли создать суверенный фонд благосостояния, и заявил, что этот фонд можно будет использовать для приобретения TikTok, пишет УНН со ссылкой на «Голос Америки».
Мы собираемся создать этот фонд в течение следующих 12 месяцев. Мы намерены монетизировать активы американского баланса для американского народа
Трамп уже предлагал создать такой государственный инвестиционный фонд, будучи кандидатом в президенты, заявляя, что он мог бы финансировать «большие национальные начинания», в частности - инфраструктурные проекты, например, строительство автомагистралей и аэропортов, производство и медицинские исследования.
Подробности о том, как именно будет работать и финансироваться фонд, пока неизвестны, но Трамп ранее говорил, что он может финансироваться за счет «тарифов и других разумных вещей».
По данным Международного форума суверенных фондов благосостояния, в мире насчитывается более 90 подобных фондов, которые управляют активами на сумму более 8 триллионов долларов.
Дополнение
TikTok, насчитывающий около 170 миллионов американских пользователей, был на короткое время отключен от сети незадолго до того, как 19 января вступил в силу закон, требующий от его китайского владельца ByteDance либо продать его по соображениям национальной безопасности, либо запретить.
Вступив в должность 20 января, Трамп подписал указ, который откладывает на 75 дней вступление в силу этого закона.
Трамп заявил, что вел переговоры о покупке TikTok с несколькими возможными покупателями и, вероятно, в феврале примет решение о будущем популярного приложения.
Трамп заявил, что Microsoft может приобрести TikTok - Bloomberg28.01.25, 12:03 • 27361 просмотр