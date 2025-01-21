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Трамп відклав заборону TikTok у США на 75 днів

Трамп відклав заборону TikTok у США на 75 днів

Київ • УНН

 • 29258 перегляди

Дональд Трамп підписав указ про відтермінування заборони TikTok у США на 75 днів. Президент заявив, що має право продати або закрити додаток, але остаточна доля платформи залишається невизначеною.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, як і обіцяв, підписав акт виконавчої влади, що відкладає заборону TikTok на 75 днів, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Документом Міністерству юстиції США наказують не застосовувати закон про контрольовані іноземним противником додатки, який був ухвалений за широкої двопартійної підтримки в Конгресі та був підписаний у квітні колишнім президентом США Джо Байденом. Закон вимагав, щоб з 19 січня TikTok був заборонений у Сполучених Штатах, якщо він не продається покупцеві з Америки або одного з її союзників.

Закон дає президенту широкі повноваження щодо забезпечення дотримання заборони. Обіцянка Трампа в посту Truth Social, що він підпише виконавчий указ у понеділок, щоб закон не був виконаний, була достатньою для TikTok, який відключився приблизно на 14 годин із суботи ввечері до неділі, щоб відновити роботу у неділю вдень.

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У документі йдеться, що 75-денна відстрочка допоможе адміністрації Трампа спробувати "визначити відповідний курс уперед упорядкованим чином, який захистить національну безпеку, уникнувши при цьому раптового закриття комунікаційної платформи, яку використовують мільйони американців".

Трамп заявив журналістам у понеділок, що змінив свою думку про TikTok, тому що він "мав ним скористатися".

"І пам'ятайте, TikTok в основному про дітей, маленьких дітей, - сказав Трамп в Овальному кабінеті, коли його запитали, що змінило його думку. - Якщо Китай збирається отримати з нього інформацію про маленьких дітей, чесно кажучи, я думаю, що у нас є серйозніші проблеми".

Він також сказав журналістам, що акт, який він підписав щодо TikTok, надає йому право "продати його або закрити".

"У мене є право продати його або закрити, і ми ухвалимо це рішення", - додав Трамп.

Але остаточна доля TikTok в Америці залишається під сумнівом. Неясно, чи захоче власник TikTok з Китаю, ByteDance, продати його покупцеві, навіть якщо це буде угода, укладена за посередництва Трампа.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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