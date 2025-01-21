Трамп отложил запрет TikTok в США на 75 дней

Президент США Дональд Трамп в понедельник, как и обещал, подписал акт исполнительной власти, откладывающий запрет TikTok на 75 дней, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Документом Министерству юстиции США предписывают не применять закон о контролируемых иностранным противником приложениях, который был принят при широкой двухпартийной поддержке в Конгрессе и был подписан в апреле бывшим президентом США Джо Байденом. Закон требовал, чтобы с 19 января TikTok был запрещен в Соединенных Штатах, если он не продается покупателю из Америки или одного из ее союзников.

Закон дает президенту широкие полномочия по обеспечению соблюдения запрета. Обещание Трампа в посте Truth Social, что он подпишет исполнительный указ в понедельник, чтобы закон не был выполнен, было достаточным для TikTok, который отключился примерно на 14 часов с субботы вечером до воскресенья, чтобы возобновить работу в воскресенье днем.

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В документе говорится, что 75-дневная отсрочка поможет администрации Трампа попытаться «определить соответствующий курс вперед упорядоченным образом, который защитит национальную безопасность, избежав при этом внезапного закрытия коммуникационной платформы, которую используют миллионы американцев».

Трамп заявил журналистам в понедельник, что изменил свое мнение о TikTok, потому что он «должен был им воспользоваться».

«И помните, TikTok в основном о детях, маленьких детях, - сказал Трамп в Овальном кабинете, когда его спросили, что изменило его мнение. - Если Китай собирается получить из него информацию о маленьких детях, честно говоря, я думаю, что у нас есть более серьезные проблемы».

Он также сказал журналистам, что акт, который он подписал в отношении TikTok, предоставляет ему право «продать его или закрыть».

«У меня есть право продать его или закрыть, и мы примем это решение», - добавил Трамп.

Но окончательная судьба TikTok в Америке остается под сомнением. Неясно, захочет ли владелец TikTok из Китая, ByteDance, продать его покупателю, даже если это будет сделка, заключенная при посредничестве Трампа.

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