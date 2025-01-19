В TikTok заявили, что возобновляют работу в США

Китайская соцсеть TikTok заявила, что начала процесс восстановления работы сервиса в США. Об этом TikTok сообщил в Х, пишет УНН.

По согласованию с нашими поставщиками услуг, TikTok находится в процессе восстановления работы сервиса. Мы благодарим президента Трампа за то, что он предоставил необходимую ясность и заверил наших поставщиков услуг, что они не будут наказаны, предоставляя TikTok более 170 миллионам американцев и позволяя процветать более чем 7 миллионам малых предприятий,