В TikTok заявили, что возобновляют работу в США
Киев • УНН
Китайская соцсеть TikTok начала процесс возобновления работы в США после согласования с поставщиками услуг. Компания будет работать с президентом Трампом над долгосрочным решением для сохранения сервиса в стране.
Китайская соцсеть TikTok заявила, что начала процесс восстановления работы сервиса в США. Об этом TikTok сообщил в Х, пишет УНН.
По согласованию с нашими поставщиками услуг, TikTok находится в процессе восстановления работы сервиса. Мы благодарим президента Трампа за то, что он предоставил необходимую ясность и заверил наших поставщиков услуг, что они не будут наказаны, предоставляя TikTok более 170 миллионам американцев и позволяя процветать более чем 7 миллионам малых предприятий,
В TikTok заявили, что это решительная позиция в поддержку Первой поправки и против произвольной цензуры.
Мы будем работать с президентом Трампом над долгосрочным решением, которое сохранит TikTok в Соединенных Штатах
Напомним
Пользователи в США потеряли доступ к TikTok из-за федерального запрета на использование сервиса.
Впоследствии Дональд Трамп пообещал отсрочить блокировку TikTok после вступления в должность президента. Он предлагает передать 50% собственности компании Соединенным Штатам для продолжения ее деятельности.