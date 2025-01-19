У TikTok заявили, що відновлюють роботу в США

Китайська соцмережа TikTok заявила, що почала процес відновлення роботи сервісу в США. Про це TikTok повідомив у Х, пише УНН.

За погодженням з нашими постачальниками послуг, TikTok перебуває в процесі відновлення роботи сервісу. Ми дякуємо президенту Трампу за те, що він надав необхідну ясність і запевнив наших постачальників послуг, що вони не будуть покарані, надаючи TikTok понад 170 мільйонам американців і дозволяючи процвітати більш ніж 7 мільйонам малих підприємств,

У TikTok заявили, що це рішуча позиція на підтримку Першої поправки та проти свавільної цензури.

Ми будемо працювати з президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке збереже TikTok у Сполучених Штатах