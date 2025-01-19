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У TikTok заявили, що відновлюють роботу в США

Київ • УНН

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Китайська соцмережа TikTok розпочала процес відновлення роботи в США після узгодження з постачальниками послуг. Компанія працюватиме з президентом Трампом над довгостроковим рішенням для збереження сервісу в країні.

Китайська соцмережа TikTok заявила, що почала процес відновлення роботи сервісу в США.  Про це TikTok повідомив у Х, пише УНН.

За погодженням з нашими постачальниками послуг, TikTok перебуває в процесі відновлення роботи сервісу. Ми дякуємо президенту Трампу за те, що він надав необхідну ясність і запевнив наших постачальників послуг, що вони не будуть покарані, надаючи TikTok понад 170 мільйонам американців і дозволяючи процвітати більш ніж 7 мільйонам малих підприємств,

- йдеться у повідомленні.

У TikTok заявили, що це рішуча позиція на підтримку Першої поправки та проти свавільної цензури.

Ми будемо працювати з президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке збереже TikTok у Сполучених Штатах

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Користувачі у США втратили доступ до TikTok через федеральну заборону на використання сервісу.

Згодом Дональд Трамп пообіцяв відтермінувати блокування TikTok після вступу на посаду президента. Він пропонує передати 50% власності компанії Сполученим Штатам для продовження її діяльності.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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