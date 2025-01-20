Трамп анонсировал новую эпоху для США и сделал заявление по TikTok
Киев • УНН
Новоизбранный президент США Дональд Трамп обратился к сторонникам перед инаугурацией, пообещав завершить период упадка. Он анонсировал усиление контроля миграции и подтвердил возобновление работы TikTok в США.
Новоизбранный президент Дональд Трамп обратился к своим сторонникам накануне официального вступления в должность. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Трамп объявил о завершении периода, который он назвал годами упадка, и призвал к новой эпохе процветания и национальной гордости. По словам президента, его администрация планирует кардинально изменить политический ландшафт страны и устранить многолетние проблемы, которые накапливались в Вашингтоне.
Одной из ключевых тем выступления стала проблема нелегальной миграции. Трамп пообещал усилить контроль на границах и ввести конкретные меры, детали которых будут обнародованы во время его инаугурационной речи.
Отдельное внимание Трамп уделил популярной соцсети TikTok. Он сообщил, что платформа возобновила свою деятельность в США и заверил, что ее сохранение стало приоритетным вопросом. Этот шаг он назвал частью своей стратегии поддержки молодежи и технологического сектора.
Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине20.01.25, 02:21 • 7731 просмотр