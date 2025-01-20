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Трамп анонсував нову епоху для США та зробив заяву щодо TikTok

Трамп анонсував нову епоху для США та зробив заяву щодо TikTok

Київ • УНН

 • 30624 перегляди

Новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до прихильників перед інавгурацією, пообіцявши завершити період занепаду. Він анонсував посилення контролю міграції та підтвердив відновлення роботи TikTok у США.

Новообраний президент Дональд Трамп звернувся до своїх прихильників напередодні офіційного вступу на посаду. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Трамп оголосив про завершення періоду, який він назвав роками занепаду, та закликав до нової епохи процвітання й національної гордості. За словами президента, його адміністрація планує кардинально змінити політичний ландшафт країни та усунути багаторічні проблеми, що накопичувалися у Вашингтоні.

Однією з ключових тем виступу стала проблема нелегальної міграції. Трамп пообіцяв посилити контроль на кордонах та запровадити конкретні заходи, деталі яких буде оприлюднено під час його інавгураційної промови.

Окрему увагу Трамп приділив популярній соцмережі TikTok. Він повідомив, що платформа відновила свою діяльність у США і запевнив, що її збереження стало пріоритетним питанням. Цей крок він назвав частиною своєї стратегії підтримки молоді та технологічного сектору.

Трамп у переддень інавгурації пообіцяв "покласти край" війні в Україні20.01.25, 02:21 • 104258 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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