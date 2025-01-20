Трамп анонсував нову епоху для США та зробив заяву щодо TikTok

Новообраний президент Дональд Трамп звернувся до своїх прихильників напередодні офіційного вступу на посаду. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Трамп оголосив про завершення періоду, який він назвав роками занепаду, та закликав до нової епохи процвітання й національної гордості. За словами президента, його адміністрація планує кардинально змінити політичний ландшафт країни та усунути багаторічні проблеми, що накопичувалися у Вашингтоні.

Однією з ключових тем виступу стала проблема нелегальної міграції. Трамп пообіцяв посилити контроль на кордонах та запровадити конкретні заходи, деталі яких буде оприлюднено під час його інавгураційної промови.

Окрему увагу Трамп приділив популярній соцмережі TikTok. Він повідомив, що платформа відновила свою діяльність у США і запевнив, що її збереження стало пріоритетним питанням. Цей крок він назвав частиною своєї стратегії підтримки молоді та технологічного сектору.

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